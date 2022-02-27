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Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu.

Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu
Ekleme: 27.02.2022 - 18:02 Güncelleme: 27.02.2022 - 18:11 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu
Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Zelenskiy, 'Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık.' ifadelerini kullandı.

Lukaşenko'nun Belarus'ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

'Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi.'

Rus heyeti de görüşmeyi doğrulamıştı

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini bildirmişti.

Medinskiy, Gomel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine ilişkin saat 15.00'e kadar verdikleri sürenin dolduğunu, ancak bu dakikalarda Ukrayna'dan haber geldiğini ifade etmişti.

Ukrayna heyetinin haber gönderdiğini belirten Medinskiy, 'Müzakereler Gomel bölgesinde yapılacak. Şu anda güzergah belirleniyor. Gomel bölgesinde Ukrayna tarafının maksimum güvenliğinin sağlanacağı mantıklı bir yer seçilecek.' diye konuşmuştu.

Rus tarafının söz konusu güzergahta Ukrayna heyetinin geçiş güvenliğine yüzde 100 garanti verdiğini vurgulayan Medinskiy, Moskova'nın barışı sağlamak için günün her saatinde Kiev ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

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