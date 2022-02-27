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Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırıyor

Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde devam ederken, Rus birliklerinin Ukrayna'nın Nova Kahovka şehrini ele geçirdiği ifad edildi. Ukrayna halkının ve ordusunun direnişi hız kesmeden devam ederken Reuters'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre son durum ile ilgilia çıklama yapan Ukrayna lideri Zelenskiy, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" sözlerine yer verdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırıyor
Ekleme: 27.02.2022 - 10:55 Güncelleme: 27.02.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırıyor
Ukrayna işgalinin 4. gününde bölgeden acı haberler ve fotoğraflar peş peşe gelmeye devame diyor. Dün gece başkent Kiev'e yapılan saldırılar hız kesmeden devam etti. Öte yandan Rus birlikleri ise bu sabah Ukrayna'nın Harkov şehrine girdi. Nova Kahovka kentinin ise Rusya tarafından ele geçirildiği ifade edildi.

"AMBULANSLAR DAHİL HER ŞEYE SALDIRIYORLAR"

Ancak Ukrayna ordusu ve halkı işgale karşı direniyor. Çocuklarıyla metroya sığınan aileler bile direnişe ortak olup savaşa hazırlanırken, Ukrayna lideri Zelenkiy açıklamalarda bulunarak, "İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşleri, sivil yerleşim yerlerini, ambulansları, askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar" sözlerine yer verdi.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Kremlin birkaç dakika önce, Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı. Ukrayna'nın başkentine en yakın şehir olan Gomel'de bekleyen Rus heyetine Zelenskiy, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdiklerini söyleyerek, "Minsk hariç başka şehirlerde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz ve savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

"DÜN GECE VAHŞİ VE ACIMASIZ GEÇTİ"

Rusya'dan gelen müzakere açıklamasının hemen ardından son dakika açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Dün gece vahşi ve acımasız geçti, sivil altyapılar vuruldu. İşgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırdı.
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Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırıyor
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