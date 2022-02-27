Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!

Tüm dünyanın aylardır gerçekleşmesinden korktuğu işgal, 4 gün önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a girmesiyle başladı. O günden beri Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ajanslardan art arda açıklamalar geliyor. Şimdiye kadar 3'ü çocuk olmak üzere yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan bu sabah yapılan açıklamada Rus birliklerinin Harkov'a girdiği ifade edildi.ÇATIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE YAŞANIYORÇatışmaların en yoğun yaşandığı kentlerden Harkov ile ilgili Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Harkov'daki bir benzin deposuna Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve kentte yoğun çatışmaların sürdüğü belirtildi.VALİ'DEN AÇIKLAMA: SIĞINAKLARDA KALINHarkov Valisi Oleg Sinegubov, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.GAZ BORU HATTINDA PATLAMAAyrıca düzenlenen saldırılar sonucunda Harkov'da bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın detaylarına ilişkin yerel yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.RUS BİRLİKLERİ ETKİSİZUkrayna askeri güçlerinin şehirdeki bir Rus birliği etksizi hale getirdiği, çok genç olan bir Rus askerini ise canlı bıraktığı ifade edildi.HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜHarkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna askerleri tarafından Stinger atışlarıyla bir Rus helikopterini düşürdüğü ifade edildi.KONVOY PARAMPARÇASosyal medyadan ise Harkov'da yaşanan çatışmalarla ilgili görüntüler gelmeye başladı. Ukranya'nın yerel haberlerini yapan bir ajans, Harkov'da Rus askeri konvoyunun paramparça edildiği görüntülere yer verdi.MERMİLERİN ÖNÜNE ATLADILARBaşka bir görüntüde ise Rusların geri çekildiği bir sokak çatışması görüldü. Ukraynalı askerlin korkusuzca mermilerin önüne atladığı ifade edildi.ELLERİYLE DURDURDULARBaşka bir görüntüde ise sivillerin tankın üzerine doğru giderek durdurduğu görüldü. Paylaşıma, "Halkımız, işgalcileri çıplak elleriyle durdurdular. İşte gerçek vatanseverlik budur. Şehirlerinizi koruyun burası bizim toprağımız" ifadelerine yer verildi.