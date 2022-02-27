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Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalinin 4. gününde sabah saatlerinde başlayan Harkov çatışması halen devam ediyor. Ukrayna'daki yerel gazeteler Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili güncel bilgileri ve görüntüleri peş peşe aktarıyor. Harkov'dan gelen pek çok görüntüde ise Ukrayna askerinin Rus birlikleri durduğu ifade edildi. Bir görüntüde ise sivil halkın koca tankı elleriyle durdurduğu söylenerek, "Vatanınızı koruyun, burası bizim toprağımız" denildi.

Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!
Ekleme: 27.02.2022 - 13:25 Güncelleme: 27.02.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!
Tüm dünyanın aylardır gerçekleşmesinden korktuğu işgal, 4 gün önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a girmesiyle başladı. O günden beri Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ajanslardan art arda açıklamalar geliyor. Şimdiye kadar 3'ü çocuk olmak üzere yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Öte yandan bu sabah yapılan açıklamada Rus birliklerinin Harkov'a girdiği ifade edildi.

ÇATIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE YAŞANIYOR

Çatışmaların en yoğun yaşandığı kentlerden Harkov ile ilgili Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Harkov'daki bir benzin deposuna Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve kentte yoğun çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!

VALİ'DEN AÇIKLAMA: SIĞINAKLARDA KALIN

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.

GAZ BORU HATTINDA PATLAMA

Ayrıca düzenlenen saldırılar sonucunda Harkov'da bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın detaylarına ilişkin yerel yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

RUS BİRLİKLERİ ETKİSİZ

Ukrayna askeri güçlerinin şehirdeki bir Rus birliği etksizi hale getirdiği, çok genç olan bir Rus askerini ise canlı bıraktığı ifade edildi.

HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Harkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna askerleri tarafından Stinger atışlarıyla bir Rus helikopterini düşürdüğü ifade edildi.

KONVOY PARAMPARÇA

Sosyal medyadan ise Harkov'da yaşanan çatışmalarla ilgili görüntüler gelmeye başladı. Ukranya'nın yerel haberlerini yapan bir ajans, Harkov'da Rus askeri konvoyunun paramparça edildiği görüntülere yer verdi.

Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!

MERMİLERİN ÖNÜNE ATLADILAR

Başka bir görüntüde ise Rusların geri çekildiği bir sokak çatışması görüldü. Ukraynalı askerlin korkusuzca mermilerin önüne atladığı ifade edildi.

Ukrayna'da siviller tankı çıplak elleriyle durdurdu!

ELLERİYLE DURDURDULAR

Başka bir görüntüde ise sivillerin tankın üzerine doğru giderek durdurduğu görüldü. Paylaşıma, "Halkımız, işgalcileri çıplak elleriyle durdurdular. İşte gerçek vatanseverlik budur. Şehirlerinizi koruyun burası bizim toprağımız" ifadelerine yer verildi.
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