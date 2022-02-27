THY Romanyadan ek sefer düzenleyecek

Türk Hava Yollarının (THY), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından sınır komşusu Romanya'da oluşan yoğun talep nedeniyle ek seferler yapacağı duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Romanya seferlerimizde yaşanan yoğun talep sebebiyle uçuşlarımızda ek seferler planlanmıştır.' ifadelerini kullandı. İlk ek seferin Romanya'nın başkenti Bükreş'ten bu gece saat 23.50'de yapılacağı öğrenildi. Yolcuların, detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri için 90 850 333 0 849 numarasını arayabilecekleri belirtildi.