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Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Rusya Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken gelen son dakika haberi Rusya'nın işgal ettiği Kiev ve diğer şehirlerle bu sabah girdiği Harkov'da büyük kayıplar yaşadığını gösterdi. Ukrayna'dan Rusya ile kendi topraklarında sürdürülen savaşa ilişkin 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğü ve yüzlerce aracının da imha edildiği bilgisi geldi. Rusya Ukrayna savaşı şehirlerde sokak sokak sürüyor. Ayrıca silahlanan halk da Rusya güçlerine karşılık vermeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!
Ekleme: 27.02.2022 - 16:21 Güncelleme: 27.02.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekat adını vererek talimat verdiği Ukrayna işgalinin kısa sürede şiddetli bir savaşa dönüşmesinin ardından birbiri ardına gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Savaşın dördüncü gününde bir yandan Başka Türkiye olmak üzere iki ülkenin müzakere masasına oturtulma çabası devam ederken diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük şehirlerindeki ilerleyişi devam ediyor.

Ancak Ukrayna tarafından savaşta Rusya'nın beklemediği bir darbeyle karşılaştığını duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasında Rusya ordusuna binlerce kayıp verdirildiği resmen ilan edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

İşte Rusya Ukrayna savaşından son dakika haberleri:

BİNLERCE RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın şehirleri işgali sürerken Ukrayna'da savunma halka kadar indi. Silahlanan vatandaşlar Rus güçlerine sokak sokak direnmeye çalışıyor. Bu gelişmeler ışığında 4. gününe giren Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'dan gelen açıklama ile öldürülen Rus askeri sayısı ilan edildi. Buna göre Rusya şimdiye kadar 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın etkisiz hale getirdiğini duyurduğu Rus askerleriyle ilgili Rusya'dan yalanlamalar gelmişti. Ancak ilerleyen saatlerde esir alınan Rus askerleri ve öldürülen Rusya ordusu mensuplarının görüntüleri de paylaşıldı. Ayrıca işgal edilen ve sivillerin hedef alındığı noktalardan da çok sayıda çarpıcı savaş fotoğrafı paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: 975 TESİSİ VURDUK

Savaşın diğer tarafı Rusya'dan da Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bir son dakika açıklamasında bulunarak Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi. Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

RUSYA: KENTLERİ BLOKE ETTİK!

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Novoahtırka, Smolyaninovo'nun yanı sıra Stanitsa Luhanska, Heniçevsk yerleşim birimleri ile Herson Havaalanı'nı kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, Herson ve Berdyansk kentlerinin de bloke edildiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

'HAVA VE DENİZDEN FÜZE ATIYORUZ

Ukrayna ordusuna karşı uzun menzilli seyir füzelerini, hava ve denizden kullandıklarını kaydeden Konaşenkov, 'Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 975 askeri altyapı tesisi Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 23 komuta merkezi, 43 radar istasyonu, 31 hava savunma füze sistemi var.' dedi.

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, 471 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ZELENSKİY: SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelere ilişkin, 'Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü, Rusya tarafına bunların hepsini teklif ettik. Roketlerin üzerimize yağmadığı herhangi bir ülkenin herhangi bir şehrinde olabilir. Ancak o zaman görüşmeler dürüst geçebilir ve savaşı sona erdirebilir' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ZELENSKİY: İŞGALCİ RUSYA CANLI OLAN HER ŞEYLE SAVAŞIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ve Belarus'a karşı açıklamalarda bulundu. Rus birliklerinin canlı olan her şeyi hedef aldığını belirten Zelenskiy, 'İşgalciler canlı olan her şeye karşı savaşıyorlar. Kreşlere, sivil yerleşim yerlerine, ambulanslara karşı savaşıyorlar. Hiçbir askeri nokta olmayan yerleşim yerlerini vuruyorlar. Ukrayna'nın bazı şehirlerinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi yaşama mücadelesi veriliyor' ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

'ÇOCUKLARINIZIN GÖZLERİNE BAKAMAYACAKSINIZ'

Belarus halkına da sitem eden Volodimir Zelenskiy, 'Şu anda olan Rusya Ukrayna savaşında ne yazık ki siz bizimle değilsiniz. Sizin topraklarınızdan Rus ordusu Ukrayna'ya roket atıyor. Sizin topraklarınızdan bizim çocuklarımızı öldürüyorlar. Evlerimizi yıkıyorlar ve onlarca yıl babalarımız, dedelerimiz tarafından yapılan her şeyi patlatmaya çalışıyorlar. Ne olacağınıza siz karar verin Belarus halkı. Çocuklarınızın gözlerine nasıl bakacaksınız? Birbirinizin ve komşularımızın gözlerine nasıl bakacaksınız? Biz Ukraynalılar sizin komşunuzuz. Belarus olun, Rusya olmayın' sözlerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

BUNU RUSYA SEÇTİ

Rusya Ukrayna savaşının bitirilmesine ilişkin aralarında İstanbul'un da olduğu farklı şehirleri Rusya'ya sunduklarını ifade eden Zelenskiy, 'Savaşı bitirmek için düzenlenen müzakerelerde sizin başkentiniz Minsk'in adı geçiyor. Müzakereler için bizim seçmediğimiz bir yer burası. Siz de seçmediniz, Rusya yönetimi seçti' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

TÜRKİYE: RUSYA SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR DERHAL SONLANMALI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, 'Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes için müzakerelere başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında başkent Kiev'de patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Rus zırhlı araçları ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girse de ciddi bir direnişle karşılaştı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

SAVAŞ HARKOV'DA YOĞUNLAŞTI

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

KİEV'DE DİRENİŞ

Rusya güçleri savaşı daha da sertleştirerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

GECEYİ SIĞINAKLARDA GEÇİRDİLER

Sokağa çıkma yasağının olduğu Başkent Kiev'in dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi geçirdi.

YOĞUN SİREN SESLERİ: Bir süre duran patlamalar, yerel saatle 09.50'de yeniden başladı. Öncesinde ise tüm kentte sirenler çaldı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmaların ağırlıklı olarak Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'da gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, bir Rus zırhlı aracının ateş açtığı ve birkaç Rus birliğinin de Bucha'nın sokaklarında hareket ettiği dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

TOP MERMİLERİ DÜŞTÜ

Bu son dakika görüntülerinin birinde, bir kişinin, 'Bucha'da durum böyle. Camlar kırıldı. Burası bir top mermisinin düştüğü yer. Ölen olup olmadığına dair bir fikrim yok.' dediği duyuldu.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

28 Şubat saat 08.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olan Kiev'de, Rus sabotajcıların arandığı da ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

KENDİMİZDEN EMİN ŞEKİLDE İŞGALCİLERLE SAVAŞIYORUZ

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksii Reznikov savaşın seyrine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Tam 72 saat direniş. Dünya inanmadı. Dünya şüphe duydu. Ama biz sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

'RUSYA'DAN KORKMAYIN'

Dünya ülkelerine Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, 'Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı.' ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

'BELARUS SAVAŞA DAHİL OLDU' İDDİASI!

Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde bir Belarus TU-22 uçağından Kiev'e ateşlenen 'kanatlı roketi' düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko da yerel saatle 07.19'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Dakikalar önce Ukrayna Hava Kuvvetleri, Belarus topraklarından bir TU-22 bombardıman uçağı tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e fırlatılan bir seyir füzesini düşürdü. Bu, Ukrayna ve halkına karşı işlenen başka bir savaş suçudur.' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

HARKOV'DA DA SERT BİR DİRENİŞ BAŞLADI

Diğer yandan Rusların, Harkov'da ilerleyiş kaydetseler de şiddetli direnişle karşılaştıkları bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Sosyal medya ve Ukrayna medyasında yer alan videolarda, günün erken saatlerinde şehrin içinden geçen Rus askeri araçları görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Harkov'da Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Oleg Synegubov, Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, hafif askeri araçların 'şehre girdiğini' belirterek kent sakinlerini sığınaklara girmeye ve dışarı çıkmamaya davet etti. İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus zırhlı araçlarının yandığını gösteren videoları paylaşarak sokaklarda 'ağır çatışmalar' olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ZIRHLILAR ELE GEÇİRİLDİ

Videoların birinde de şehrin sokaklarında ilerleyen Rus askerine ateş açan Ukrayna birlikleri, diğer bir videoda ise aynı Rus askerine ait olduğu belirtilen zırhlı araçların ele geçirildiği görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

DOĞAL GAZ BORULARI VURULDU

Ukrayna'da savaşa dair İletişim Servisi, Rusya'nın Harkov'daki saldırısının ardından bir doğal gaz boru hattının havaya uçtuğunu duyurdu. Telegram uygulaması üzerinden paylaşılan videoda da bölgede büyük bir patlamanın ardından alevlerin göğe yükseldiği görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Henüz söz konusu boru hattının ne kadar önemli olduğu ve patlamanın gaz sevkiyatlarını kesintiye uğratıp uğratmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Başkent Kiev'in yaklaşık 30 kilometre güneybatısındaki Vasylkiv kasabasındaki petrol deposunda de gece yangın çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Belediye Başkanı Natalia Balasinovich, paylaştığı videoda, Rus füzelerinin hava üssünün ana pistinin güneybatısındaki petrol depolama alanını vurduğunu söyledi. Ukrayna Ulusal Haber Ajansı da haberi doğruladı.

İnternette paylaşılan fotoğraflar ve videolarda, büyük alevler görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

PUTİN'İN BUNU SAKLAMASINA İZİN VERMEYİN

Ukrayna'nın diğer taraftan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Twitter'da yaptığı açıklamada, öldürülen 'binlerce Rus askerine ait cesetlerin' ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesine başvurduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ONURLU BİR ŞEKİLDE DEFNEDİLMELERİNİ SAĞLAYIN

Rusya'daki anne-babalarının evlatlarını 'onları onurlu şekilde defnedebilmesi' gerektiğini kaydeden Kyslytsya, '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in trajedinin boyutunu saklamasına izin vermeyin.' ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ENDİŞE KAYNAĞI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi BM Daimi Gözlemcisi Laetitia Courtois da mevcut durumunun 'arazidekiekipleri için ana endişe kaynağı ve engel olduğunu' belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Ukrayna, şu ana kadar Rusya'ya ait 16 uçak, 18 helikopter, yüzlerce askeri aracı vurduklarını, 3500'den fazla Rus askerini öldürdüklerini ve 200 askeri de esir aldıklarını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

BUCHA KÖPRÜSÜ PATLATILDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında olan Buça şehrinde Ukrayna ordusu ile şehir merkezine ilerlemeye çalışan Rus birlikleri arasında çatışmalar sürerken, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsü havaya uçuruldu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 30 kilometre uzaklıkta olan Bucha şehri, Rus askeri birliklerinin saldırısına uğradı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan Rus askerleri, merkeze doğru ilerlerken görüntülendi. Ukrayna ordusu, Rus askerinin Kiev'e ilerleyişinin önüne geçebilmek için Bucha-Irpin köprüsünü havaya uçurdu. Ukrayna ordusu ile Rus güçler arasında Bucha sokaklarında çatışmalar sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, 'Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz' dedi.

'PUTİN'İ DE YENECEĞİZ'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz' ifadelerini kullandı.

İTALYA VE BELÇİKA: HAVA SAHAMIZI RUSYA'YA KAPATTIK

Belçika Başbakanı Alexander de Croo yaptığı son dakika açıklamasında ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

İtalya da hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. Başbakanlığın, Twitter hesabından 'Ukrayna' etiketiyle yapılan paylaşımda, 'İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor.' ifadesi kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

VAHŞİCE SALDIRANLAR...

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek 'Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil.' ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

ROMANYA'YA 300 ASKER: Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTAN TAHLİYELER...

Diğer yandan Türkiye de vatandaşların sağlıklı bir şekilde bölgeden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonucu Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için onlarca otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya hareket etti.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye çalışmalarının hızla devam etmesi için otobüs firmaları şoförlerini gönüllü olarak göreve çağırdı.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

YOLA ÇIKILDI

Kısa sürede onlarca otobüs şoförü, gönüllü olarak tahliye çalışmalarına katılmak için firmalarına başvuru yaptı. Edirne'ye gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen otobüs şoförleri, Ukrayna'ya doğru yola çıktı.


Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Ukrayna'dan yeni gelen görüntüler şok etti!

Tahliye çalışmalarına gönüllü olarak katıldıklarını söyleyen otobüs şoförleri, 'Vatandaşlarımızı alıp geleceğiz' açıklamasında bulundu.
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