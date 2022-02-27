Rusya Ukrayna savaşı için Vladimir Putin'den şoke eden nükleer talimatı! NATO'dan jet yanıt geldi: ''Bu çok sorumsuz...''

Rusya lideri Vladimir Putin'in dün 'saldırı' talimatının ardından Ukrayna'da sıcak savaş şiddetlendi. Özellikle; Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkov şehirlerinde sıcak çatışmalar yaşandı. Harkov kenti sabah saatlerinde, Rus güçlere geçerken öğleden sonra; Ukrayna ordusu kentin kontrolünü yeniden aldı. Gelen son dakika haberine göre ise; Vladimir Putin'den nükleer caydırıcı güç talimatı geldi. Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Ukrayna yetkilileri bugün, 4 bin 300 rus askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre; Putin'in nükleer güç talimatı üzerine NATO'dan yapılan açıklamada, "Bu çok tehlikeli bir söylem ve sorumsuz bir davranış." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim" dedi. Ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'ya yönelik ek yaptırımları açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 4. gününde, daha da şiddetlendi. Dün Vladimir Putin Rus ordusuna 'saldırı' talimatı vermişti. Dünyanın gözünü çevirdiği Kiev'de siren seslerinin ardından halk sığınak ve güvenli bölgelere ilerledi. Harkov'a da Rus birlikleri girdi. Harkov valisi, vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu. Bölgede sıcak çatışmalar yaşanırken ise Kremlin'den son dakika müzakere açıklaması geldi. Müzakere için heyetin Belarus da olduğunu bildirdi. Vladimir Zelensky ise dünden beri Rusya'nın acımasız saldırılarının arttığını belirterek, Belarus yerine 5 farklı şehiri müzakere için önerdi. Gelen son dakika iddiasına göre de; Ukrayna heyeti müzakereler için Belarus'a hareket etti.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim' diyen Zelenski, 'Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya hareket etmesini istemediğimi söyledim. Alexander Lukashenko bana bunun garantisini verdi.' ifadelerini kullandı.Ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna'ya yönelik ek yaptırımları açıkladı.AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.Leyen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:- Öncelikle tüm Avrupa hava sahasını kapatıyoruz. Hiçbir Rus uçağı, özel ya da ticari, uçuşa açık olmayacak.- Kremlin'in medya araçlarının yayın yapmasını yasaklıyoruz.- Putin'in iş birlikçisi Lukaşenko'ya da yaptırım uygulayacağız.- Rusya Merkez Bankası'nı swiftten çıkaracak, Rus milyarderlerin mal varlığını donduracağız.- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hepimize umut oldu.- Ukrayna'dan gelenleri kucaklayacağız, Ukrayna'dan gelenleri ağırlayacak olan doğudaki üyelerimiz korumak için elimizden geleni yapacağız.Borrell ise yaptığı açıklamada, 'AB tarihinde bir ilki yapacak. AB Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edecek. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak.' dedi.