  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar

Başkent Kiev'de Rus güçlerine karşı direniş devam ediyor. İki ülke kuvvetleri arasında çatışmalara sahne olan noktalar haritaya yansıdı.

Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Ekleme: 27.02.2022 - 17:59 Güncelleme: 27.02.2022 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rus ordusu, ülkenin çeşitli noktalarında Ukraynalı güçlerle çatışıyor.

Kuzey, güney ve doğu olmak üzere üç koldan başkent Kiev'i kuşatma planları doğrultusunda ilerleyen Rus güçlerine bağlı zırhlı araçlar, ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girdi ancak direnişle karşılaştı.

KİEV'DE RUS GÜÇLERİNE KARŞI DİRENİŞ

Direnişin sürdüğü bir başka nokta ise Kiev oldu. Patlama ve siren seslerinin duyulduğu kent, Ukrayna'ya bağlı güçlerin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Rusya, çatışmaların şiddetlendiği Kiev'i henüz ele geçiremezken, şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak sabahlıyor.

"DÜNYA ŞÜPHE DUYDU, SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı, şüphe duydu. Sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI NOKTALAR

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya askerlerinin ilerleyişi ve çatışmalara sahne olan noktalar, harita üzerinde gösterildi.

KİEV'İN KONTROLÜ UKRAYNA GÜÇLERİNDE

Kiev Şehir Devlet İdaresi, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Kiev'in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinin kontrolü altında bulunduğu belirtilerek, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

"ÖLDÜRÜLEN BİNLERCE RUS ASKERİNE AİT CESETLERİN..."

Öte yandan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, öldürülen "binlerce Rus askerine ait cesetlerin" ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne başvurduğunu belirtti.

Rusya'daki anne-babalarının evlatlarını "onları onurlu şekilde defnedebilmesi" gerektiğini kaydeden Kyslytsya, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in trajedinin boyutunu saklamasına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi BM Daimi Gözlemcisi Laetitia Courtois da mevcut güvenlik durumunun "sahadaki ekipleri için ana endişe kaynağı ve engel olduğunu" belirtti.
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Rusya-Ukrayna savaşı ve 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' açıklaması
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı
CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı
Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları BM'den izole edebiliriz
Rusya Ukrayna savaşı için Vladimir Putin'den şoke eden nükleer talimatı! NATO'dan jet yanıt geldi: ''Bu çok sorumsuz...''
Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke
Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu
Başkan Erdoğan Erzurum'daki grup toplantısına telefonla bağlandı! 'Hiç durmak yok, yola devam'
Putin, Savunma Bakanlığına Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...