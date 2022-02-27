Karanlıkta başlayan direniş: Sessiz sedasız 'tek bir şey için' silahlanıyorlar...

4. gününe giren Rusya Ukrayna savaşı maalesef hız kesmeden devam ediyor. Şehirlerin yakılıp yıkıldığı ve yüzlerce insanın öldüğü savaştan gelen bir son dakika haberine göre ise Rus birlikleri Harkov'a da girmiş durumda. Bunun dışında Ukrayna birlikleri ise sonuna kadar işgale karşı direniyor.SİVİL HALK HAREKETE GEÇTİÖte yandan savaşın başlamasıyla metrolara ve sığınaklara direnen halk korku içinde beklemek yerine harekete geçmeye karar verdi.'BİZ YALNIZCA ÜLKEMİZDE YAŞAMAK İSTİYORUZ'Ukraynalı bir öğretmen olan ve gönüllü olarak savaşa katılan Julia, elinde silahla yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Julia, 'Biz yalnızca ülkemizde yaşamak istiyoruz. Daha önce hayatımda elime silah bile almamıştım, 2 gün önce kullanmayı öğrendim' dedi. Julia, Kiev çevresindeki direnişe katılmak için bekliyor.'YANIBAŞIMDAKİ BİNANIN BOMBALANDIĞINI GÖRDÜM'Çocuklarıya birlikte metrolara sığınan Tetyana Khtryk ise yaşananları şöyle anlattı:'Bir süredir burada sığınmış durumdaydık ve çocuklar çok sıkılmıştı. Onlara sıcak bir kahvaltı hazırlamak istedik. Dışarı çıktığımda yan binaya bomba atıldığını gördüm. Bu bambaşka bir şey, yanı başınızdaki bina paramparça oluyor' dedi.'KORKUYORUM'Asıl üzücü olan ise Tetyana'nın çocuklarının söyledikleriydi. Çocuklar, yaşananlara birebir şahit olmuş ve patlamayı görmüştü. Tatyana'nın küçük kızı, 'çok korktuğunu' söyleyerek yürekleri dağladı.BİRLİKLERİ DURDURUYORLARKiev'de şehri savunan sivil gönüllülerin Rus birliklerini gerçekten yavaşlattığı da ifade edildi. Savaşın 4. gününde Kiev sokaklarında yoğun çatışmaların yaşandığı söyleniyor.ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYORDün akşam da Kiev'de çatışmalar hız kesmeden devam etti. ABD'li yetkililer, Ukrayna çevresinde yığılan 150 binden fazla Rus askerinin ülke içinde çatıştığını ifade etti.ZELENSKİY: DİRENECEĞİZUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sonuna kadar direnecekelrinin altını çiziyor. Dün yayınladığı bir videoda Zelenskiy, 'düşman saldırılarına dayandıklarını ve başarıyla onları püskürttüklerini' dile getirdi.198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİUkrayna'nın verdiği bilgilere göre şimdiye kaçar 3'ü çocuk en az 198 kişi yaşamını yitirdi. 33'ü çocuk olmak üzere 1115 kişi ise yaralı. 150 bin fazla Ukrayna vatandaşı ise başka ülkelere sığındı.