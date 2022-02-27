  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fiyat etiketlerinde yeni dönem: 1 Mart'ta başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti. Ürün etiketlerinde 1 Mart'tan itibaren indirim öncesi ve indirimli fiyat birlikte yer alacak, tenzilat son 30 günün en düşük değeri üzerinden yapılacak.

Fiyat etiketlerinde yeni dönem: 1 Mart'ta başlıyor
Ekleme: 27.02.2022 - 16:43 Güncelleme: 27.02.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Fiyat etiketlerinde yeni dönem: 1 Mart'ta başlıyor
1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, tenzilatın uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde kullanılan en düşük fiyat esas alınacak.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

"Fiyatları önce yükseltip sonra indirim yapıyorlardı"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan indirimli satışlarla ilgili hükümlerin tüketici açısından önem taşıdığını belirten Koçal, "İndirimli satışlarla ilgili derneklerimize sürekli şikayet geliyordu. Bazı satıcılar, fiyatları önce yükseltip, sonra yüksek oranda indirim yapılmış gibi göstererek, aslında indirim öncesi fiyatın da üzerinde bedelle satışa sunuyordu. Yapılan düzenleme tüketici lehine bir adımdır.

İndirim öncesi geriye doğru son bir ay içinde en düşük satış fiyatının indirim oranına esas alınması, tüketicinin kısmen de olsa istismarının, aldatılmasının önüne geçecektir. Tüketicilerin indirime giren mağazalarda son bir ay içindeki fiyatlarla ilgili bilgi sahibi olmaları, indirimi değerlendirmeleri açısından önemlidir." dedi.

"Ürünün alış fiyatı da etikette yazmalı"

Ürünün alış fiyatı etikette bulunursa bunun fahiş fiyatla mücadeleye de katkı sağlayacağını vurgulayan Koçal, şunları kaydetti:

"Fiyatları takip eden tüketiciler, mağazanın yazdığı indirim oranı ile bir ay içinde en düşük fiyatı arasında bir çelişki gördüğünde Ticaret Bakanlığı birimlerine gerekli şikayetlerde bulunabilir, ispat yükü satıcıya aittir.

Bu yönetmelikte, özellikle tüketicinin seçimlik hakkının kullanabilmesi ve denetimini yapabilmesi açısından, etiketlerde alış fiyatlarının yazılmasına ilişkin bir düzenleme de yapılması gerekir. Bu, aynı zamanda fahiş fiyatla mücadelede de bir yöntem olabilir.

Bir ürünün alış ve satış fiyatının etikette tüketicinin değerlendirilmesine sunulması, tüketicinin evrensel hakkı olan seçimlik hakkını kullanmasını sağlayacak olup, aynı zamanda tüketiciyi iyi bir denetçi de yapacaktır.
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Rusya-Ukrayna savaşı ve 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' açıklaması
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı
CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı
Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları BM'den izole edebiliriz
Rusya Ukrayna savaşı için Vladimir Putin'den şoke eden nükleer talimatı! NATO'dan jet yanıt geldi: ''Bu çok sorumsuz...''
Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke
Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar
Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu
Başkan Erdoğan Erzurum'daki grup toplantısına telefonla bağlandı! 'Hiç durmak yok, yola devam'
Putin, Savunma Bakanlığına Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müzakerelerin yapılmasından son derece memnunuz
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...