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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

Ekleme: 27.02.2022 - 01:01 Güncelleme: 27.02.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması!
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Emine Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir.

Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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