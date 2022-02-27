Yaptırımlara ve uyarılara kulak asmayan Rusya, 4. günde de Ukrayna'yı işgal etmeye devam ediyor. Bir son dakika haberine göre ise Rusya lideri Putin, caydırıcı güçleri özel savaş durumuna geçirmeye karar verdi. Bu caydırıcı güçler AP'nin haberine göre ise maalesef nükleer silahlar.Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...Ancak dünya, Ukrayna'nın yanında. Farklı ülkelerden ve milletlerden yüzlerce hatta binlerce insan Rusya'nın işgali durdurması için sokaklara döküldü. Ukrayna'yı desteklemek için dünya çapında mitingler, nöbetler ve dualar düzenlendi. Katılanlar arasında ülkeyle ailevi bağların olanların da olduğu ifade edildi. Tüm katılımcılar Putin'e seslenerek bu zülmün durmasını istedi.İşte dünyanın her yerinden gelen gösterilere dair kareler:Berlin'de Brandeburg Kapısı önünde protesto düzenlendi.Brüksel'de düzenlenen bir miting. Karedeki genç kadının elindeki pankartta 'Çok geç olmadan' yardım edin yazıyor.New York'ta insanlar 'Ukrayna ile Ayakta Kal' etkinliği için toplandı.Buenos Aires'te protestolara katılmış bir çocuk.Gösterilere Rusya da ev sahipliği yaptı. Moskova'da işgale karşı gelen bir protestocu kolluk kuvvetleri tarafından kelepçelenerek götürüldü.Minneapolis'te yüzlerce insan Katolik Kilisesi'nde Ukrayna için düzenlenen dua ayinine katıldı.New York'taki Empire State binasına, Ukrayna bayrağı yansıtıldı.Los Angeles'ta Ukrayna topluluğu üyeleri Federal Bina'nın önünde gösteri yaptı.Tel Aviv'de Ukrayna bayrağı açıldı.Roma'da Rusya'yı durdurmak için protesto düzenlendi.New York'ta Ukrayna yanlıları koca bir Ukrayna bayrağı ile sokaklarda yürüdü.Paris'te Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.Torino kentinde insanlar bir araya geldi.Münih'te savaş karşıtı protesto düzenlendi.Boston'da savaş karşıtı protestocular ağlarken.Sidney'ye düzenlenen protestolardan bir kare.New Jersey'de halk Ukrayna için gece nöbeti düzenledi.New York'ta gösterciler 'Savaşı durdur' diyerek Putin'e seslendi.