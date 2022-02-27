Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
İşgalin 4. gününde Ukrayna, Rus birliklerine karşı müthiş bir direnç gösteriyor. En son gelen bilgilere göre sabah saatlerinde kuşatılan Harkov şehrinde Ukrayna birlikleri tarafından kontrol sağlandı. Öte yandan dünyanın her yerinde binlerce insan Ukrayna'ya ağlıyor. Rusya Ukrayna savaşı için tepki göstermek isteyenlerin sokaklara döküldüğü kareler, görenlerin yüreklerini dağladı.
Yaptırımlara ve uyarılara kulak asmayan Rusya, 4. günde de Ukrayna'yı işgal etmeye devam ediyor. Bir son dakika haberine göre ise Rusya lideri Putin, caydırıcı güçleri özel savaş durumuna geçirmeye karar verdi. Bu caydırıcı güçler AP'nin haberine göre ise maalesef nükleer silahlar.
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
Ancak dünya, Ukrayna'nın yanında. Farklı ülkelerden ve milletlerden yüzlerce hatta binlerce insan Rusya'nın işgali durdurması için sokaklara döküldü. Ukrayna'yı desteklemek için dünya çapında mitingler, nöbetler ve dualar düzenlendi. Katılanlar arasında ülkeyle ailevi bağların olanların da olduğu ifade edildi. Tüm katılımcılar Putin'e seslenerek bu zülmün durmasını istedi.
İşte dünyanın her yerinden gelen gösterilere dair kareler:
ALMANYA
Berlin'de Brandeburg Kapısı önünde protesto düzenlendi.
BELÇİKA
Brüksel'de düzenlenen bir miting. Karedeki genç kadının elindeki pankartta 'Çok geç olmadan' yardım edin yazıyor.
ABD
New York'ta insanlar 'Ukrayna ile Ayakta Kal' etkinliği için toplandı.
ARJANTİN
Buenos Aires'te protestolara katılmış bir çocuk.
RUSYA
Gösterilere Rusya da ev sahipliği yaptı. Moskova'da işgale karşı gelen bir protestocu kolluk kuvvetleri tarafından kelepçelenerek götürüldü.
ABD
Minneapolis'te yüzlerce insan Katolik Kilisesi'nde Ukrayna için düzenlenen dua ayinine katıldı.
ABD
New York'taki Empire State binasına, Ukrayna bayrağı yansıtıldı.
ABD
Los Angeles'ta Ukrayna topluluğu üyeleri Federal Bina'nın önünde gösteri yaptı.
İSRAİL
Tel Aviv'de Ukrayna bayrağı açıldı.
İTALYA
Roma'da Rusya'yı durdurmak için protesto düzenlendi.
ABD
New York'ta Ukrayna yanlıları koca bir Ukrayna bayrağı ile sokaklarda yürüdü.
FRANSA
Paris'te Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
İTALYA
Torino kentinde insanlar bir araya geldi.
ALMANYA
Münih'te savaş karşıtı protesto düzenlendi.
ABD
Boston'da savaş karşıtı protestocular ağlarken.
AVUSTRALYA
Sidney'ye düzenlenen protestolardan bir kare.
ABD
New Jersey'de halk Ukrayna için gece nöbeti düzenledi.
ABD
New York'ta gösterciler 'Savaşı durdur' diyerek Putin'e seslendi.