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Beyaz Gazete
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Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

İşgalin 4. gününde Ukrayna, Rus birliklerine karşı müthiş bir direnç gösteriyor. En son gelen bilgilere göre sabah saatlerinde kuşatılan Harkov şehrinde Ukrayna birlikleri tarafından kontrol sağlandı. Öte yandan dünyanın her yerinde binlerce insan Ukrayna'ya ağlıyor. Rusya Ukrayna savaşı için tepki göstermek isteyenlerin sokaklara döküldüğü kareler, görenlerin yüreklerini dağladı.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
Ekleme: 27.02.2022 - 18:55 Güncelleme: 27.02.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
Yaptırımlara ve uyarılara kulak asmayan Rusya, 4. günde de Ukrayna'yı işgal etmeye devam ediyor. Bir son dakika haberine göre ise Rusya lideri Putin, caydırıcı güçleri özel savaş durumuna geçirmeye karar verdi. Bu caydırıcı güçler AP'nin haberine göre ise maalesef nükleer silahlar.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...
Ancak dünya, Ukrayna'nın yanında. Farklı ülkelerden ve milletlerden yüzlerce hatta binlerce insan Rusya'nın işgali durdurması için sokaklara döküldü. Ukrayna'yı desteklemek için dünya çapında mitingler, nöbetler ve dualar düzenlendi. Katılanlar arasında ülkeyle ailevi bağların olanların da olduğu ifade edildi. Tüm katılımcılar Putin'e seslenerek bu zülmün durmasını istedi.

İşte dünyanın her yerinden gelen gösterilere dair kareler:

ALMANYA

Berlin'de Brandeburg Kapısı önünde protesto düzenlendi.
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

BELÇİKA

Brüksel'de düzenlenen bir miting. Karedeki genç kadının elindeki pankartta 'Çok geç olmadan' yardım edin yazıyor.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

ABD

New York'ta insanlar 'Ukrayna ile Ayakta Kal' etkinliği için toplandı.


ARJANTİN

Buenos Aires'te protestolara katılmış bir çocuk.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

RUSYA

Gösterilere Rusya da ev sahipliği yaptı. Moskova'da işgale karşı gelen bir protestocu kolluk kuvvetleri tarafından kelepçelenerek götürüldü.

ABD

Minneapolis'te yüzlerce insan Katolik Kilisesi'nde Ukrayna için düzenlenen dua ayinine katıldı.

ABD

New York'taki Empire State binasına, Ukrayna bayrağı yansıtıldı.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

ABD

Los Angeles'ta Ukrayna topluluğu üyeleri Federal Bina'nın önünde gösteri yaptı.

İSRAİL

Tel Aviv'de Ukrayna bayrağı açıldı.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

İTALYA

Roma'da Rusya'yı durdurmak için protesto düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

ABD

New York'ta Ukrayna yanlıları koca bir Ukrayna bayrağı ile sokaklarda yürüdü.

FRANSA

Paris'te Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

İTALYA

Torino kentinde insanlar bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

ALMANYA

Münih'te savaş karşıtı protesto düzenlendi.

ABD

Boston'da savaş karşıtı protestocular ağlarken.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

AVUSTRALYA

Sidney'ye düzenlenen protestolardan bir kare.
Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

ABD

New Jersey'de halk Ukrayna için gece nöbeti düzenledi.

ABD

New York'ta gösterciler 'Savaşı durdur' diyerek Putin'e seslendi.

Dünyanın dört bir yanından Putin'e böyle seslendiler! Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde...

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