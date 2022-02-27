  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bitcoin Neden Düşüyor? Bitcoin Düşmeye Devam Edecek Mi?

Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından kripto para piyasasında düşüşler gerçekleşmeye başladı. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Bitcoin ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.02.2022 - 09:01 Güncelleme: 27.02.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Bitcoin Neden Düşüyor? Bitcoin Düşmeye Devam Edecek Mi?
Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesinin ardından dünya piyasası durumdan oldukça etkilendi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bitcoin neden düşüyor ve Bitcoin düşmeye devam edecek mi soruları yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Savaş devam ederken kripto paralardaki dalgalanmanın nasıl ilerleyeceği merak edildi. Bitcoin neden düşüyor ve 27 Şubat Bitcoin ne kadar soruları bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Bitcoin hakkında uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda ilgiyle takip edildi. Bitcoin neden düşüyor ve Bitcoin düşmeye devam edecek mi sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Bitcoin Neden Düşüyor? Bitcoin Düşmeye Devam Edecek Mi?


Bitcoin Neden Düşüyor?


Rusya Ukrayna arasında sürekli devam eden gerilimin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Bitcoin neden düşüyor ve Bitcoin düşmeye devam edecek mi soruları yer aldı. Dünya piyasalarının bu savaştan oldukça etkilenmesinin ardından özellikle kripto para piyasasında görülen düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak tahminler ve açıklamalar ilgiyle takip edildi. 24 saat içerisinde yüzde 10 azalma yaşayan kripto paralar 1,57 trilyon dolara indi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin ve kripto paraların düşüşüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ukrayna güne sirenlerle piyasalar ise kırmızı bir ortamda güne başladı. Rusya, bugün bir araya gelecek NATO çevrimiçi zirvesinden Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağının güvencesini istiyor. ABD'den ise Rusya'ya daha sert yaptırımlar beklenirken, Rusya swift sisteminden çıkarılmayı savaşın ilanı sayacağını belirtti. Bu akşam saatlerinde hem NATO hem de Putin açıklamaları takip edilecek. Mart ayında Fed'in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz.İlk 20 içerisinde düşüş yaşamayan kripto para yok. En az değer kaybeden Bitcoin yüzde 9 düşüşte, en fazla değer kaybeden coin ise Chainlink yüzde 19 geride işlem görüyor. NATO'nun bugün vereceği mesajlar çatışmanın büyüyebileceği ve genişleyeceği aşikar. Her iki tarafın da müzakere masasına uzak olması da fiyatlamaların içinde. Fiyatların düşmesi yatırımcıyı aldatmamalı. Hali hazırda Ukrayna meselesi öncesinde Bitcoin'in de zincir ve temel verileri yükseliş hazırlığına işaret etmiyordu. Bu nedenle fiyatların dönmesi ve yükselmesi için bugünkü NATO'dan gerginliği önleyecek bir mesaj dahi gelse yeterli olmayabilir. 32 bin 800 dolar seviyesi altına geçilmesi halinde 29 bin 800 dolar seviyelerine doğru hareket sürebilir.” ifadelerini kullandı.


Bitcoin Neden Düşüyor? Bitcoin Düşmeye Devam Edecek Mi?

27 Şubat Bitcoin Ne Kadar?


Sabah saatlerinden en çok merak edilen sorulardan biri de 27 Şubat Bitcoin ne kadar oldu. Bitcoin'de yaşanan düşüşün ardından birçok kişi konuyla ilgili detayları yakından takip etmeye başladı. Bitcoin bugün itibariyle 34 bin 969 dolar oldu.

27 Şubat Bitcoin ne kadar ve Bitcoin neden düşüyor sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle Rusya'ya ait hedefleri vurma anı
Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…
Rusya Ukrayna savaşında dakika dakika son durum: Ukrayna'da direniş güç kazanırken, Rusya'dan yeni füze saldırıları!
Rusya'dan müzakere açıklaması...
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırıyor
EYT düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte merakla beklenen 3 tarih
Trump'tan Biden'a zehir zemberek sözler! Putin 'Davul çalar gibi oynuyor'
Karanlıkta başlayan direniş: Sessiz sedasız 'tek bir şey için' silahlanıyorlar...
Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...
Casusluktan tutuklanan savcı, İranlı istihbaratçıları adliyede ağırlamış
Elon Musk'tan Rusya Ukrayna savaşı adımı: Starlink uydularını aktif etti
Elektrikte indirim sağlayacak formül: Yeni tarife 1 Mart'ta başlıyor
Ukrayna'da muhalif lider Petro Poroşenko Rusya karşısında silahlanıp hükümetin yanına geçti! Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz görüntüleri akıllara geldi
AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
Joe Biden'dan Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti
Zelenski'den müzakere açıklaması
Joe Biden'e soğuk duş! Son yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Bakan Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz
Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Kuzey Kore'den tehlikeli hamle!

Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Kuzey Kore'den tehlikeli hamle!

Şoke eden olay! 3 milyon dolar dolandırdılar bir de 'Hayır duası' istediler

Şoke eden olay! 3 milyon dolar dolandırdılar bir de 'Hayır duası' istediler

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!