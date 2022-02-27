Bitcoin Neden Düşüyor? Bitcoin Düşmeye Devam Edecek Mi?

Bitcoin Neden Düşüyor?



27 Şubat Bitcoin Ne Kadar?



Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesinin ardından dünya piyasası durumdan oldukça etkilendi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bitcoin neden düşüyor ve Bitcoin düşmeye devam edecek mi soruları yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Savaş devam ederken kripto paralardaki dalgalanmanın nasıl ilerleyeceği merak edildi.vesoruları bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer aldı. Bitcoin hakkında uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasında sürekli devam eden gerilimin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Dünya piyasalarının bu savaştan oldukça etkilenmesinin ardından özellikle kripto para piyasasında görülen düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak tahminler ve açıklamalar ilgiyle takip edildi. 24 saat içerisinde yüzde 10 azalma yaşayan kripto paralar 1,57 trilyon dolara indi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin ve kripto paraların düşüşüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ukrayna güne sirenlerle piyasalar ise kırmızı bir ortamda güne başladı. Rusya, bugün bir araya gelecek NATO çevrimiçi zirvesinden Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağının güvencesini istiyor. ABD'den ise Rusya'ya daha sert yaptırımlar beklenirken, Rusya swift sisteminden çıkarılmayı savaşın ilanı sayacağını belirtti. Bu akşam saatlerinde hem NATO hem de Putin açıklamaları takip edilecek. Mart ayında Fed'in faiz artışı, jeopolitik riskler derken piyasada savaş fiyatlamaları olduğunu görüyoruz.İlk 20 içerisinde düşüş yaşamayan kripto para yok. En az değer kaybeden Bitcoin yüzde 9 düşüşte, en fazla değer kaybeden coin ise Chainlink yüzde 19 geride işlem görüyor. NATO'nun bugün vereceği mesajlar çatışmanın büyüyebileceği ve genişleyeceği aşikar. Her iki tarafın da müzakere masasına uzak olması da fiyatlamaların içinde. Fiyatların düşmesi yatırımcıyı aldatmamalı. Hali hazırda Ukrayna meselesi öncesinde Bitcoin'in de zincir ve temel verileri yükseliş hazırlığına işaret etmiyordu. Bu nedenle fiyatların dönmesi ve yükselmesi için bugünkü NATO'dan gerginliği önleyecek bir mesaj dahi gelse yeterli olmayabilir. 32 bin 800 dolar seviyesi altına geçilmesi halinde 29 bin 800 dolar seviyelerine doğru hareket sürebilir.” ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinden en çok merak edilen sorulardan biri deoldu. Bitcoin'de yaşanan düşüşün ardından birçok kişi konuyla ilgili detayları yakından takip etmeye başladı. Bitcoin bugün itibariyle 34 bin 969 dolar oldu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.