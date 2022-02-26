Zelenskiy’den flaş açıklama!

Rusya Ukrayna savaşı, üçüncü gününe girdi. Akşam saatlerinden itibaren tüm gece boyunca başkent Kiev'in merkezinde yoğun top atışları yaşandığı kaydedildi. Halkın sığınaklara girdiği bildirilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den halka flaş çağrı geldi."BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ"Başkent Kiev'de bulunan ofisinin önünden paylaştığı bir video ile ulusa seslenen Zelenskiy, "Silahları bırakmayacağız" mesajını verdi. Ukrayna Lideri mesajında, "Herkese günaydın. Yalan haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.