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Ruslar Twitter'a erişemiyor!

Rusya’da itibaren başta başkent Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde sosyal medyaya erişim sağlanamıyor.

Ekleme: 26.02.2022 - 17:47 Güncelleme: 26.02.2022 - 17:52 / Editör: Ozge Selin
Ruslar Twitter'a erişemiyor!Rusya'da bugün sabah saatlerinden itibaren sosyal medyaya erişim sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Twitter'a erişilemezken, kısıtlamaların birden fazla sağlayıcıda geçerli olduğu aktarılıyor.

Kısıtlamaların Rus makamları ile sosyal medya platformlarının, Ukrayna ile olan krizle ilgili olarak platform kuralları konusunda anlaşmazlığa düşmesiyle ortaya çıktığı aktarılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları zaman zaman Instagram ve Facebook'a da erişmekte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

'YALAN HABER' AÇIKLAMASI

Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine Novaya Gazeta, Eho Moskvı, InoSMI, Mediazona, New Times, Dojd, Svobodnaya Pressa, Krım.Realii, Jurnalist ve Leniznat adlı kuruluşlara yazı gönderildiğini açıklayan Roskomnadzor, 'Belirtilen kaynaklarda, doğru haber kisvesi altında Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini vurduğuna ve sivillerin Rus ordusunun eylemleri sonucu hayatını kaybettiğine dair gerçekle bağdaşmayan haberler yayınlanıyor' ifadelerini kullandı.

Roskomnadzor, belirtilen yalan haberlerin söz konusu kaynaklardan kaldırılmaması halinde yasalar uyarınca erişimin kısıtlanacağının altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu Ukrayna'daki görevlerini başarıyla yerine getirdikçe histerik yalan haberlerin sayısında artış görüldüğünü iddia etti.
Bakanlık, 'Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının 'kör kurbanları' haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek' dedi.
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