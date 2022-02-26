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Kırgız lider Caparov'dan Putin'e destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizi hakkında görüşme gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Rus tarafının Donbass’ın sivil nüfusunu korumak için kararlı eylemine destek verdiği belirtildi.

Kırgız lider Caparov'dan Putin'e destek
Ekleme: 26.02.2022 - 19:39 Güncelleme: 26.02.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Kırgız lider Caparov'dan Putin'e destek
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Caparov ile Putin’in ikili işbirliğinin güncel konularını tartıştıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin Ukrayna’daki durum da dahil uluslararası ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Kremlin’den açıklama
Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada da Putin ile Caparov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Caparov’un, Rusya’nın Ukrayna operasyonlarına destek verdiği belirtilerek, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında Kırgız tarafının başlattığı telefon görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon yürütmesiyle ilgili durumdaki gelişmeler ele alındı.

Kiev’in Minsk anlaşmalarının başarısızlığındaki sorumluluğuna dikkat çeken Sadır Caparov, Rus tarafının Donbass’ın sivil nüfusunu korumak için kararlı eylemine desteğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilkeli duruşu nedeniyle Caparov’a teşekkür etti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın sonunda, “Rusya-Kırgız stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesine yönelik karşılıklı eğilim teyit edildi” denildi.
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