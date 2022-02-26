Biden'dan Ukrayna'ya 600 milyon dolar!

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 600 milyon dolar 'yardım' tahsis edilmesi kararı verdi, bu miktarın 350 milyon dolarının savunma ihtiyaçları için ayrıldığı ifade edildi.Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde çatışmalar şiddetlenirken, ABD Başkanı Joe Biden’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Rus işgalini püskürtmek için mücadele eden Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık askeri yardım talimatı verdi.Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e gönderdiği bir muhtırada Biden, Dış Yardım Yasası yoluyla tahsis edilen 350 milyon doların Ukrayna’nın savunmasına destek olmak için kullanılacağını açıkladı.Biden dün gece de ABD’nin Avrupa’daki kapasitesini artırmak ve NATO’ya destek olmak için Avrupa’ya ek asker gönderme talimatı verdi. Putin’in Batı’yı bölmeyi başaramadığını söyleyen ABD Başkanı Biden, “ABD NATO topraklarının her santimini savunacak. NATO’nun kapısı değerlerimizi paylaşan Avrupa ülkelerine açık kalacak” dedi.