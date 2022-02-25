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THY Soçi seferleri iptal etti

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Ekleme: 25.02.2022 - 23:30 Güncelleme: 25.02.2022 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
THY Soçi seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

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