Rusya kargo gemisini vurdu!

Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışmalar devam ediyor. Ukrayna’da yaptıkları kara harekatıyla başkent Kiev’e kadar ulaşn Rus birliklerinin ardından yeni bir ataksa, Odessa Oblastı’nda yaşandı. Gelen son dakika haberlerine göre Moldova bandıralı bir kargo gemisi, Rus savaşa gemileri tarafından vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara harekatlarıyla Ukrayna'nın dört bir yanına askeri birlik gönderen, savaş uçaklarıyla ülkenin birçok noktasını bombalayan Rus kuvvetleri, bugün başkent Kiev'e kadar ulaştı.Savaşta peş peşe gelişmeler yaşanırken, Odessa yakınlarında yeni bir gelişme yaşandı.Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moldova bandıralı bir kargo gemisinin, Rus savaş gemisi tarafından vurulduğunu ve gemiyle iletişimin kesildiğini aktardı.Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda paylaşımda, "Moldova bayrağı altında seyir halinde olan MILLENNIUM SPIRIT ticaret gemisi, Pivdennyi Limanı yolunda 12 mil mesafede Rus gemisi tarafından vuruldu.Ayrıntılar doğrulanıyor, gemiyle iletişim kurulmuyor" ifadeleri kullanıldı.