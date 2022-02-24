Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı!

Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askeri, Ukrayna tarafından esir alındı.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne göre, Rus askerleri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla birlikte yakalandı.ESİR RUS ASKERLERİEsir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.