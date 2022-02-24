Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Moskova Borsasında kayıpların derinleşmesi ile sabah erken saatlerde durdurulan işlemler saat 10.00'da tekrar başlatıldı.Borsada MICEX endeksi açılışta yüzde yaklaşık 14 değer kaybederek 2.656 puana, RTS endeksi de yüzde 20 azalarak 964 puana kadar geriledi.Dolar/ruble paritesi de yüzde 6,2 artışla 86,5 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6 yükselişle 97,4'e çıktı.Rusya'da RTS endeksinde düşüş Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal sonrası yüzde 49'a ulaştı.RUS DEVLERİNDE BÜYÜK KAYIPSberbank'ın hisseleri, yüzde 46 düşüşle 114 rubleden işlem görüyor. Gazprom hisseleri ise yüzde 54 değer kaybıyla 127 rubleye indi. Rosneft yüzde 53, Lukoil yüzde 48 ve Yandex yüzde 43 azalışla işlem görüyor.'HER TÜRLÜ SENARYO İÇİN PLANLARIMIZ VAR'Rusya Merkez Bankası, piyasalarda yaşanan değer kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına müdahale edecek. Jeopolitik durumun kötüleşmesi ve piyasadaki dalgalanmaların ışığında, her türlü senaryo için net planlarımız bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.ALTINDA 1.5 YIL SONRA İLKDünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 950 dolar seviyesini aştı. Gram altın da ons altında yaşanan gelişmelerle beraber 880 liranın üzerini gördü.BRENT PETROL 8 YIL SONRA 100 DOLARI AŞTIBrent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de işlem gören nisan vadeli brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından sonra ilk kez 103 dolar seviyesini aştı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 98 doların üzerine çıktı.AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATI YÜZDE 25 ARTTIAvrupa'da doğal gaz fiyatı bugün sert yükseliş kaydetti. ICE'de işlem gören mart vadeli doğal gaz kontratı 125 euro seviyesine kadar çıktı. Şu dakikalarda fiyat yüzde 25 oranında artışla 111.500 euro seviyesinde.RUBLE, DOLAR KARŞISINDA TARİHİN EN DÜŞÜĞÜNDERus rublesi, ABD doları karşısında yüzde 8.4 oranında değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 87.99'a geriledi. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin başlamasının ardından Rus borsasında ve rublede görülen değer kayıpları nedeniyle işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemlerin saat 10.00'da tekrar başladığı açıklandı.RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN MÜDAHALERusya Merkez Bankası kurda istikrarı sağlamak için döviz piyasasına müdahale ettiğini duyurdu ve bankacılık sektörüne ek likidite sağlama sözü verdi. Rusya Merkez Bankası, döviz swap operasyonları ile piyasaya verdiği günlük döviz miktarını da artırdı. Banka, döviz swap operasyonu büyüklüğünü 3 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkardı.UKRAYNA'DA NAKİT ÇEKİMİNE SINIRUkrayna Merkez Bankası Başkanı da 'Bankacılık sisteminin düzgün şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Bankalar açık ve çalışmaya devam ediyor. Mevduatlardan nakit çekişini günlük 100 bin hryvnia ile sınırladık' ifadelerini kullandı.Öte yandan Ukrayna Ulusal Menkul Kıymet ve Hisse Piyasası Komitesi tarafından yapılan açıklamada 'Ülkede tüm menkul kıymetlerin dolaşımı durduruldu, sadece Ukrayna Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın ihtiyaçları karşılanacak' denildi.ABD VE MÜTTEFİKLERİ YAPTIRIMLAR İLE RUS FİNANS SİSTEMİNİ VURACAKABD Başkanı Joe Biden yönetiminden kıdemli bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamaya göre ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklar.WSJ'ye konuşan yetkili, Rusya'ya karşı alınması planlanan yeni yaptırım kararlarının Rusya'nın en önemli bankalarının içereceğini belirtti ve 'Eğer bu işgal ilerler ise Rusya'nın hiçbir finansal kuruluşu güvende olmayacak' dedi.Yetkili, 'Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, sanayisini durduracak ve büyümesini frenleyecek' diye konuştu.