Kılıçdaroğlu'ndan şok eden açıklamalar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş hakkında "Olağanüstü gelişmeler var. Ben bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. Güzel bir ülkede, beraber yaşamak varken bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?" açıklamalarında bulundu.