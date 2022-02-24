Donbas Nerede? Donbas Neden Önemli?

Donbas Nerede?



Donbass Neden Önemli?



Donetsk Hangi Dili Konuşuyor?



Rusya ile Ukrayna’daki savaşın resmen başlamasının ardından tüm dünya iki ülke arasındaki olaylara odaklandı. Bu nedenle sık sık konuşulan Donbas ismi birçok kişi tarafından merak edildi. Savaşla ilgili arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla ilgilisoruları yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Putin tarafından yapılan açıklamada "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." İfadeleri kullanılmıştı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasındaki savaş birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sürekli ismi geçen Donbas gölgesi de oldukça aratıldı.sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak ediliyor. Donbas Ukrayna’da yer alan, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir bölgedir. Geçtiğimiz günlerde Putin tarafından ulusa sesleniş konuşması yapıldı. Bu konuşmada Donetsk ile ilgili olarak “Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin’in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü. Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için 'Vladimir İlyiç Lenin Ukrayna’sı' diyebiliriz. Ukrayna’nın mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca konuşmasına Rusya, Ukrayna’nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurtdışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti. 1991 - 2013 yılları arasında Rusya, Ukrayna bütçesine 250 milyar dolar fayda sağladı. Önemli kararlar üzerinde Batı söz sahibi. Devletten belediyeye kadar ana devlet kurumları, enerji şirketleri, taşımacılık tüm bu alanlar Batı tarafından yönetiliyor. Ukrayna'nın artık bağımsız bir sistemi bile söz konusu değil. Herhangi bir liman sisteminin bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. ABD’nin de aslında ulusal yolsuzlukla mücadele bürosunu yönettiğini görüyoruz. Bunun sonuçları nerede? Hala yolsuzluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Ukraynalılar ülkelerin koloni haline geldiğinin farkındalar. Artık kukla devleti haline geldiğinin farkında Ukrayna. Halkın çıkarlarına yöneticiler hizmet etmiyor. Tam tersine güç kullanarak Rusya'yı asimile etmeye çalışıyorlar, daha ayrılıkçı davranmaya çalışıyorlar. Kendilerini Rus olarak gören kişiler artık Ukrayna'ya ait değiliz diyorlar” sözleriyle devam etti. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.Donbass hakkında en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Ekonomik olarak önemli bir bölge olan Donetsk kentinde “Donbas Ukrayna’’nın kalbidir” ifadeleri yer alıyor.Konuyla ilgili olarak en sık aratılanlar arasındasoruları yer alıyor. 1994 yılından beri referandumdan sonra Ukraynaca ve Rusça resmi dil olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Donetsk iki resmi dile sahiptir. Sanayi şehri olan Donetsk kültürel ve tarihi açıdan da büyük önem taşımaktadır.