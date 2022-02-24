Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 17.00'de telekonferans yoluyla gerçekleştirilecek NATO Olağanüstü Zirvesine katılacak. Zirvede, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.