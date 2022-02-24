Başkan Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme!

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Açıklamaya göre, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki saldırganlığı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı ısrarla reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.Görüşmede, Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı.