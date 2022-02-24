Afyonkarahisar'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Afyonkarahisar'da saat 22:22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada depremin yerin 7.02 kilometre altında meydana geldiği paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 22:22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 7.02 kilometre altında yaşandı. Bölgede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.