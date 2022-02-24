ABD F-35'leri Litvanya'da

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğusundaki Donbass bölgesine özel askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. Putin'in talimatı üzerine Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girerken, NATO ve AB'den Rusya'ya yönelik 'ağır yaptırım' mesajları verildi.Yaşanan gelişmelerin ardından ABD'den de flaş bir hamle geldi. F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'da konuşlandırıldı.Öte yandan, Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladığı bildirildi. Biden, konsey sonrası açıklamalarda bulunacak.Adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın sabah saatlerinde Beyaz Saray Durum Odasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini bildirdi. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.Biden'ın bugün G7 liderleri ile yapacağı görüşmenin ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması bekleniyor.Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.