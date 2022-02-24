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24 Şubat Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

Dolar fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat dolar ne kadar sorusu yer aldı. Peki, dolar ne kadar? Dolar artacak mı? dolar fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 24.02.2022 - 13:21 Güncelleme: 24.02.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
24 Şubat Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?
24 Şubat dolar fiyatları Rusya Ukrayna arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönmesiyle merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat dolar ne kadar ve 24 Şubat Euro ne kadar sorusu oldukça merak edildi. Konuyla ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren hızlandı. Kur fiyatlarındaki dalgalanmanın bu krizden nasıl etkileneceği merak konusu oldu. 24 Şubat dolar ne kadar ve dolar artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


24 Şubat Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

24 Şubat Dolar Ne Kadar?


24 Şubat dolar fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat dolar artacak mı ve dolar fiyatları artacak mı sorusu yer alıyor. Dolar kurunun şu anda 13,81 lira olduğu belirtildi. Gün içerisinde 13,83 lirayı gören doların nasıl ilerleyeceği merak edildi.


24 Şubat Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

Dolar Artacak Mı?


Dolar fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında dolar artacak mı sorusu yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili tahmin yürütmeye çalışanlar uzmanlar tarafından yapılacak yorumları da yakından takip ediyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar da ilgiyle takip edildi. İslam Memiş dolarla ilgili olarak “Dolarda 13,80 lira seviyesini haftalık kapanış olarak yakından takip etmeye devam ediyoruz. Dün euro dolar paritesinde gerileme gördük. Dolar endeksinde toparlanma gördük ve jeopolitik riskler de var. Haliyle dolarda 13 80 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 13,90 lira seviyesinde test ediliyor ancak yatay bir seyir var. Şu anda yine dolar endeksini dışarıda takip etmeye devam ediyoruz ve dışarıdan gelen haber akışlarında odaklanmaya devam ediyoruz.Ben 13,80 lira seviyesinin üzerinde alımları çok da tavsiye eden birisi değilim tekrar geri çekilme ihtimali çok yüksek. O yüzden yatırımcılar şu puslu havanın dağılmasını biraz daha beklemesi gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde beklemesi gerekiyor.Eğer 13,80 lira seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış görürsek tekrar 14,00-14,10 lira seviyesini görebiliriz. Ama ben haftalık kapanışlar da yine yüksek bir seviye olduğu için geri çekilmelerin biraz daha muhtemel bir sonuç olacağını düşünüyorum. Haliyle euro dolar paritesi ndeki sabit durum ve dolar kurundaki toparlanma diğer yabancı para birimlerinde de yükselişe neden oldu. Burada da tekrar dolar kurunu takip eden diğer yabancı para birimlerinde döviz kurlarında takip etmeye devam ediyoruz ve haliyle Rusya gerginliğinden dolayı gelen haber akışları da bu haftanın gündeminde olmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Dolar fiyatları artacak mı 24 Şubat dolar en kadar sorusu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

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