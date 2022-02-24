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24 Şubat 2022 Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Şubat Maç Programı

24 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat 2022 perşembe bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Peki, 24 Şubat hangi maçlar var? 24 Şubat maç programı nasıl? 2022 Süper Lig puan durumu nasıl? İşte merak edilenler....

Ekleme: 24.02.2022 - 15:36 Güncelleme: 24.02.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
24 Şubat 2022 Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Şubat Maç Programı
24 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat bugün hangi maçlar var ve 24 Şubat bu akşam hangi maçlar oynanacak soruları yer aldı. Evde maç keyfi yapmak isteyen futbolseverler tarafından konu hakkında araştırmalar hızlandı. 24 Şubat Perşembe hangi maçlar var ve 24 Şubat maç programı nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


24 Şubat 2022 Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Şubat Maç Programı

24 Şubat Maç Programı Nasıl?


24 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat maç programı nasıl sorusu yer aldı. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Spor Toto ve Süper Lig’in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi gibi birçok maç hakkında detaylar merak edildi. İşte 24 Şubat maç takvimi;

20:45 Dinamo Zagreb – Sevilla UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen TV
20:45 Lazio – Porto UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen TV
20:45 Olympiakos – Atalanta UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen TV
20:45 Real Sociedad – Leipzig UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen TV
20:45 Bodo Glimt – Celtic UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Yayın Yok
20:45 Maccabi Tel Aviv – PSV UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen TV
20:45 Partizan – Sparta Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Yayın Yok
20:45 Karabağ – Marsilya UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 CBC Sports
20:45 Randers – Leicester City UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Yayın Yok
22:45 Arsenal – Wolverhampton İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus
23:00 Real Betis – Zenit UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen Tv
23:00 Braga – Sheriff Tiraspol UEFA Avrupa Ligi Son 32 CBC Sports, Exxen Tv
23:00 Napoli – Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen Tv
23:00 Glasgow Rangers – B.Dortmund UEFA Avrupa Ligi Son 32 CBC Sports, Exxen Tv
23:00 PAOK – Midtjylland UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Yayın Yok
23:00 Slavia Prag – Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 CBC Sports, Exxen Tv


24 Şubat 2022 Perşembe Bugün Hangi Maçlar Var? 24 Şubat Maç Programı

2022 Süper Lig Puan Durumu


2022 Süper Lig puan durumu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Süper Lig puan durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 2022 Süper Lig puan durumu;

1.TRABZONSPOR - 63
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 49
3.ADANA DEMİRSPOR - 44
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 43
5.FENERBAHÇE - 43
6.BEŞİKTAŞ - 41
7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 40
8.ATAKAŞ HATAYSPOR - 39
9.YUKATEL KAYSERİSPOR - 38
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 36
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 35
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 34
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 31
14.KASIMPAŞA - 29
15.GALATASARAY - 29
16.GÖZTEPE - 27
17.GZT GİRESUNSPOR - 26
18.ÇAYKUR RİZESPOR - 23
19.ALTAY - 22

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