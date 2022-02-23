Simpsonlar Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi!

Dünya bir kez daha Simpsonlar dizisinin kehanetiyle şaşkına dönmüş durumda... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Bunlar Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri.Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Ancak Batı ülkeleri bunu buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını düşünüyor.Hatta Putin liderliğindeki Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğinden endişe ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmesi bir yana, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki hızla kötüleşen gerilim, birçok insanı yeni bir "dünya savaşı"ndan bahsetmeye sevk etti.Rusya dış politasının en saldırgan halinde olduğu ve ABD-Rusya ilişkilerinin Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana en kötü halinde olduğu bir gerçek.Rusya ile Batı arasında tansiyon gittikçe yükselirken, işlerin bu kadar hızlı bir şekilde yokuş aşağı ilerleyeceğini kimse tahmin etmemişti. Simpsonlar dışında...Kült çizgi dizi Simpsonlar'ın eski bir bölümü olan "Simpson Tide", Sovyetler Birliği'nin dönüşünü ve yeni bir Soğuk Savaş'ı öngörmeyi başardı. Hem de Boris Yeltsin'in başkan olduğu ve ilişkilerin iyi olduğu 1998 yılında...Simpsonlar'ın bu bölümü, Homer Simpson'ın Donanmaya katılmasıyla başladı. Ardından Homer, kendini yanlışlıkla bir Rus denizaltısıyla çatışmaya giren bir denizaltıda buldu. Bu bizi, Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sadece bir dolap olduğunu ortaya koyduğu bölüme götürdü.Bölümün ilerleyen dakikalarında Berlin Duvarı yeniden yükseldi, Lenin ise yeniden hayata döndü. Sosyal medyada bu görüntüler "Simpsonlar Rusya-Ukrayna krizini de bildi" diye paylaşıldı.