Sarp Levendoğlu Kimdir? Sarp Levendoğlu Kaç Yaşında?

Sarp Levendoğlu Kimdir?



Sarp Levendoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Emret Komutanım isimli diziyle çıkış yakalayan ünlü oyuncu hakkında bugün Arda Kural tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti.vesoruları bu nedenle oldukça aratılıyor. Aynı dizide yer alan Arda Kural o zamanlarda rol arkadaşı Sarp Levendoğlu’nun kendisini ezmeye çalıştığını aktardı. Arda Kural tarafından yapılan açıklamalar sonrası birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sarp Levendoğlu hakkında Arda Kural tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Arda Kural’ın bugün çıktığı programda Emret Komutanım isimli dizide rol arkadaşı Sarp Levendoğlu hakkında yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti. Kendisini dışladığını ve ezmeye çalıştığını belirtmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmaları detaylandırdı. Bu nedenle Sarp Levendoğlu hakkında birçok konu merak edildi. Sarp Levendoğlu 25 Aralık 1981 doğumludur. Aslen Ankaralı olan ünlü oyuncu Saint Benoit Lisesi’nden mezun olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümlerini tamamlamıştır. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olan Sarp Levendoğlu oyunculuk kariyerini de bu sayede başlatmıştır. Birçok başarılı projede yer almasının ardından Türkiye’nin başarılı ünlü oyuncuları arasında yer almıştır. Küçük Ağa isimli dizide Birce akalay ile tanışarak dünya evine girdi. 3 yıl süren evliliğin ardından çift boşandı. Sar Levendoğlu dizileri ve filmleri ise şu şekilde2002 O Şimdi AskerYunan asker Başrol oyuncusu2007 Emret Komutanım Şah MatÜsteğmen Levent Başrol oyuncusu2016 DeliormanlıSavaş Türkyılmaz Başrol oyuncusu2016 Resimdeki SevgiliEngin Başrol oyuncusu(TV filmi)2016 Adam ve ÇocukHalit Başrol oyuncusu(TV filmi)2017 Nereden NereyeMetin Leylek Başrol oyuncusu2018 İki İyi ÇocukSerdar Başrol oyuncusu2003 Lise DefteriMehmet Başrol oyuncusu2004 Çınaraltı(TV mini serisi) İbrahim Başrol oyuncusu2005, 2008 Emret KomutanımÜsteğmen Levent Yönetmen,Başrol oyuncusu2007 Zeliha'nın GözleriRehan Başrol oyuncusuYasak ElmaKonuk oyuncu2008-2009 Gece GündüzAslan Aydemir Yönetmen,Başrol oyuncusu2009 Altın KızlarKonuk oyuncuUygun Adım AşkYönetmen2010 Kirli BeyazYekta Konuk oyuncuKalp AğrısıHasan Konuk oyuncu2011 Mor MenekşelerKabadayı Akif Başrol oyuncusu2012 AtlılarYayınlanmadı2013 Sakarya FıratYüzbaşı Altan Barut Konuk oyuncu2013 Galip DervişHilmi Çalışır Konuk oyuncu2013 Böyle BitmesinSerkan Konuk oyuncu2014-2015 Küçük AğaAli Başrol oyuncusu2015 Ne MünasebetDemir Başrol oyuncusu2017 Ölene KadarEnder Yoranel Başrol oyuncusu2017-2021 SavaşçıYüzbaşı Haydar Bozkurt Başrol oyuncusu2021- Alparslan: Büyük SelçukluRomen Diyojen Başrol oyuncusu