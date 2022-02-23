Sarp Levendoğlu Kimdir? Sarp Levendoğlu Kaç Yaşında?
Arda Kural eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu hakkında yaptığı açıklamalarda birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sarp Levendoğlu kimdir ve Sarp Levendoğlu kaç yaşında soruları yer alıyor. Peki, Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kaç yaşında? Sarp Levendoğlu dizileri ve filmleri neler? İşte merak edilenler…
Sarp Levendoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Emret Komutanım isimli diziyle çıkış yakalayan ünlü oyuncu hakkında bugün Arda Kural tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Sarp Levendoğlu kimdir ve Sarp Levendoğlu kaç yaşında soruları bu nedenle oldukça aratılıyor. Aynı dizide yer alan Arda Kural o zamanlarda rol arkadaşı Sarp Levendoğlu’nun kendisini ezmeye çalıştığını aktardı. Arda Kural tarafından yapılan açıklamalar sonrası birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sarp Levendoğlu kimdir ve Sarp Levendoğlu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Sarp Levendoğlu Kimdir?
Sarp Levendoğlu hakkında Arda Kural tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sarp Levendoğlu kimdir ve Sarp Levendoğlu kaç yaşında soruları yer alıyor. Arda Kural’ın bugün çıktığı programda Emret Komutanım isimli dizide rol arkadaşı Sarp Levendoğlu hakkında yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekti. Kendisini dışladığını ve ezmeye çalıştığını belirtmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmaları detaylandırdı. Bu nedenle Sarp Levendoğlu hakkında birçok konu merak edildi. Sarp Levendoğlu 25 Aralık 1981 doğumludur. Aslen Ankaralı olan ünlü oyuncu Saint Benoit Lisesi’nden mezun olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümlerini tamamlamıştır. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olan Sarp Levendoğlu oyunculuk kariyerini de bu sayede başlatmıştır. Birçok başarılı projede yer almasının ardından Türkiye’nin başarılı ünlü oyuncuları arasında yer almıştır. Küçük Ağa isimli dizide Birce akalay ile tanışarak dünya evine girdi. 3 yıl süren evliliğin ardından çift boşandı. Sar Levendoğlu dizileri ve filmleri ise şu şekilde
2002 O Şimdi Asker
Yunan asker Başrol oyuncusu
2007 Emret Komutanım Şah Mat
Üsteğmen Levent Başrol oyuncusu
2016 Deliormanlı
Savaş Türkyılmaz Başrol oyuncusu
2016 Resimdeki Sevgili
Engin Başrol oyuncusu
(TV filmi)
2016 Adam ve Çocuk
Halit Başrol oyuncusu
(TV filmi)
2017 Nereden Nereye
Metin Leylek Başrol oyuncusu
2018 İki İyi Çocuk
Serdar Başrol oyuncusu
2003 Lise Defteri
Mehmet Başrol oyuncusu
2004 Çınaraltı
(TV mini serisi) İbrahim Başrol oyuncusu
2005, 2008 Emret Komutanım
Üsteğmen Levent Yönetmen,
Başrol oyuncusu
2007 Zeliha'nın Gözleri
Rehan Başrol oyuncusu
Yasak Elma
Konuk oyuncu
2008-2009 Gece Gündüz
Aslan Aydemir Yönetmen,
Başrol oyuncusu
2009 Altın Kızlar
Konuk oyuncu
Uygun Adım Aşk
Yönetmen
2010 Kirli Beyaz
Yekta Konuk oyuncu
Kalp Ağrısı
Hasan Konuk oyuncu
2011 Mor Menekşeler
Kabadayı Akif Başrol oyuncusu
2012 Atlılar
Yayınlanmadı
2013 Sakarya Fırat
Yüzbaşı Altan Barut Konuk oyuncu
2013 Galip Derviş
Hilmi Çalışır Konuk oyuncu
2013 Böyle Bitmesin
Serkan Konuk oyuncu
2014-2015 Küçük Ağa
Ali Başrol oyuncusu
2015 Ne Münasebet
Demir Başrol oyuncusu
2017 Ölene Kadar
Ender Yoranel Başrol oyuncusu
2017-2021 Savaşçı
Yüzbaşı Haydar Bozkurt Başrol oyuncusu
2021- Alparslan: Büyük Selçuklu
Romen Diyojen Başrol oyuncusu