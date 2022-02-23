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Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı? Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası açıklama yapılıyor

Rusya Ukrayna savaşı iddiaları her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Rusya lideri Putin'in yaptığı açıklamalar sonrasında sözde bağımsız Donetsk ile Luhansk'ın tanınması dünya çapında bir krize yol açtı. Gelen bir son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın sözde bağımsız bölgeleri kabul etmesinin ardından Putin'le Başkan Erdoğan'ın yapacağı ilk görüşme olduğuna dikkat çekilen görüşmenin ayrıntıları açıklanıyor...

Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı? Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası açıklama yapılıyor
Ekleme: 23.02.2022 - 14:40 Güncelleme: 23.02.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı? Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası açıklama yapılıyor
'Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı?' sorusu gündemden düşmezken, taraf devletlerden açıklamalar art arda geliyor. Putin geçtiğimiz gece yaptığı açıklamalarda sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ı kabul etmesinin ardından Ukrayna sonuna kadar direneceğini söyledi. Hukuka aykırı olduğu ifade edilen bu kararın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle Batı ve Avrupa'dan peş peşe yaptırımlar geliyor. Ancak Rusya, geri adım atmayacak sözde bağımsız bölgelere asker göndermeye devam ediyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bu gelişmeler ışığında Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Söz konusu görüşme bitti. Görüşmenina ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapılıyor.

PESKOV'DAN AÇIKLAMALAR

Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, 'Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru' yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü'nün bu açıklaması, Erdoğan'ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.

İLK GÖRÜŞME

Sözgelimi görüşme, Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılan Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan'ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.

DÜN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbas'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.

'KABUL EDİLEMEZ'

Türkiye'nin tutumunu Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etmişti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurgulamıştı.
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