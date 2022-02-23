Reha Özcan Kimdir? Üç Kız Kardeş Sadık Kimdir?

Reha Özcan Kimdir?



Reha Özcan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanmasının ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi oldukça beğeni topladı. Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kız Kardeş isimli dizide Sadık karakterini canlandıran Reha Özcan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. 5 Temmuz 1965 yılında Bingöl’de dünyaya gelen Reha Özcan aslen Sinopludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Uzun yıllar boyunca İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır. Başarılı oyunculuğu sayesinde oldukça sevilen oyuncular arasında yer almaktadır. Reha Özcan filmleri ve dizileri ise şu şekilde sıralanabilir;Üç Kız Kardeş - 2022 - SadıkSeksenler : Bora Tekay - 2021 - Metin ÖğretmenMucize Doktor : Yusuf Pirhasan - 2019-2021 - Doktor Adil ErinçBizim Hikaye: Serdar Gözelekli, Koray Kerimoğlu - 2017-2019 - Fikri ElibolPoyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Amir YıldızYaşamak Güzel Şey : Müfit Can Saçıntı - 2017 - PatronAdı Efsane: Devrim Yalçın - 2017 - HasanSen Benim Herşeyimsin: Tolga Örnek - 2016Gecenin Kraliçesi: Durul Taylan & Yağmur Taylan - 2016 - (Baba Osman)Maral: En Güzel Hikayem: Bahadır İnce - 2015 - Halis FeymanÖyle ya da Böyle: Alper Kaya - 2015Karadayı: Uluç Bayraktar - 2014 - Vehbi DuruUnutursam Fısılda: Çağan Irmak - 2014Çare-sizlik (Kısa Film): - 2014Buna Değer: Can Oral - 2014Muhteşem Yüzyıl: Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal - 2014 / Hüsrev PaşaFatih: Merve Girgin, Faruk Teber - 2013Ölü ya da Diri: Jorgo Papavassiliou - 2013Kor: Cihan Sağlam - Kısa Film - 2013Suskunlar: Umur Turagay - 2012 - Sait KaramTepenin Ardı: Emin Alper - 2012Kurtlar Vadisi Pusu: Onur Tan - 2011 - Jozef BeileYangın Var: Murat Saraçoğlu - 2011 - Emniyet MüdürüÜsküdar'a Giderken: Selçuk Aydemir - 2011 - Berber BürgeBuhar: Abdurrahman Öner - Kısa Film - 2011IV. Osman: Semra Dündar - 2009 - Komiser Osman Toprak / IV. OsmanBahtı Kara: Theron Patterson - 2008 - AdnanDağlar Delisi: Taner Akvardar - 2007 - PorsukNaciye'yi Kim Sevmez: Emine Çelebi - 2005 - Playboy Burak