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Reha Özcan Kimdir? Üç Kız Kardeş Sadık Kimdir?

Reha Özcan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Reha Özcan kimdir sorusu yer aldı. Peki, Reha Özcan kimdir? Reha Özcan kaç yaşında? Reha Özcan dizileri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.02.2022 - 09:25 Güncelleme: 23.02.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Reha Özcan Kimdir? Üç Kız Kardeş Sadık Kimdir?
Reha Özcan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanmasının ardından en sık aratılanlar arasında Reha Özcan kimdir ve Reha Özcan kaç yaşında soruları yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi oldukça beğeni topladı. Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. Reha Özcan kimdir ve Reha Özcan kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Reha Özcan Kimdir? Üç Kız Kardeş Sadık Kimdir?

Reha Özcan Kimdir?


Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kız Kardeş isimli dizide Sadık karakterini canlandıran Reha Özcan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Reha Özcan kimdir ve Reha Özcan kaç yaşında sorusu yer aldı. 5 Temmuz 1965 yılında Bingöl’de dünyaya gelen Reha Özcan aslen Sinopludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Uzun yıllar boyunca İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır. Başarılı oyunculuğu sayesinde oldukça sevilen oyuncular arasında yer almaktadır. Reha Özcan filmleri ve dizileri ise şu şekilde sıralanabilir;

Üç Kız Kardeş - 2022 - Sadık
Seksenler : Bora Tekay - 2021 - Metin Öğretmen
Mucize Doktor : Yusuf Pirhasan - 2019-2021 - Doktor Adil Erinç
Bizim Hikaye: Serdar Gözelekli, Koray Kerimoğlu - 2017-2019 - Fikri Elibol
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016 - Amir Yıldız
Yaşamak Güzel Şey : Müfit Can Saçıntı - 2017 - Patron
Adı Efsane: Devrim Yalçın - 2017 - Hasan

Reha Özcan Kimdir? Üç Kız Kardeş Sadık Kimdir?

Sen Benim Herşeyimsin: Tolga Örnek - 2016
Gecenin Kraliçesi: Durul Taylan & Yağmur Taylan - 2016 - (Baba Osman)
Maral: En Güzel Hikayem: Bahadır İnce - 2015 - Halis Feyman
Öyle ya da Böyle: Alper Kaya - 2015
Karadayı: Uluç Bayraktar - 2014 - Vehbi Duru
Unutursam Fısılda: Çağan Irmak - 2014
Çare-sizlik (Kısa Film): - 2014
Buna Değer: Can Oral - 2014
Muhteşem Yüzyıl: Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal - 2014 / Hüsrev Paşa
Fatih: Merve Girgin, Faruk Teber - 2013
Ölü ya da Diri: Jorgo Papavassiliou - 2013
Kor: Cihan Sağlam - Kısa Film - 2013
Suskunlar: Umur Turagay - 2012 - Sait Karam
Tepenin Ardı: Emin Alper - 2012
Kurtlar Vadisi Pusu: Onur Tan - 2011 - Jozef Beile
Yangın Var: Murat Saraçoğlu - 2011 - Emniyet Müdürü
Üsküdar'a Giderken: Selçuk Aydemir - 2011 - Berber Bürge
Buhar: Abdurrahman Öner - Kısa Film - 2011
IV. Osman: Semra Dündar - 2009 - Komiser Osman Toprak / IV. Osman
Bahtı Kara: Theron Patterson - 2008 - Adnan
Dağlar Delisi: Taner Akvardar - 2007 - Porsuk
Naciye'yi Kim Sevmez: Emine Çelebi - 2005 - Playboy Burak


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