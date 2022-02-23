Halit Kıvanç Kimdir?



Halit Kıvanç Hastalığı Ne?



Halit Kıvanç sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları bulunuyor. Ünlü gazeteci, maç yorumcusu ve sunucu Halit Kıvanç’ın sağlık durumunun kötüye gitmesiyle Ertem Şener Kıvanç için dua istedi. Sık sık aratılanvesorularına yer almak için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.Halit Kıvanç birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Türkiye’nin ünlü gazetecileri arasında yer alan Halit Kıvanç sağlık problemleri nedeniyle tedavi görüyor. 18 Şubat 1925 yılında dünyaya gelen Kıvanç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş gibi birçok gazetede yazarlık ve yöneticilik görevinde bulunmuştur. Türkiye2nin ilk günlük spor gazetesini çıkarmıştır ve BBC’de görev yapmıştır. 1923 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından maç spikerliğini bırakmıştır. 200 üzerinde ödül alan Kıvanç, yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç’ın babasıdır. Halit Kıvanç eserleri ise şu şekilde;Ve Allah Gazeteciyi Yarattı 1959. İstanbul Matbaası.Kazulet Hanımın Minisi. (Altan Erbulak'la birlikte) 1968. Altın KitaplarMikrofonunu Kordonuna Göre Uzat. 1977. Meta YayınlarıBeckenbauer Futbol Okulu. (Çeviri) 1977 Kelebek Yayınları.Gülmece Güldürmece. 1978 (1. Baskı).Kelebek Çocuk KitaplarıVe Karşınızda Halit Kıvanç. 1979 (1. Baskı) Milliyet yayınları. 1980, Karacan yayınlarıGelin Yarışalım. 1982. Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra. 1982. Karacan yayınlarıGool Diye Diye. 1983. Hürriyet Yayınları.Hadi Anlat Bakalım Anılar 1. 1998 (3. baskısı) Yorum KitaplarıBulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen'le söyleşiyor. 1998 Yapı Kredi Yayınları.Çok Affedersiniz Ama... 1999. Aksoy Yayıncılık.Telesafir Bizde TV Böyle Başladı. 2002 Remzi KitabeviKupaların Kupası Dünya Kupası 1930'dan 2002'ye. 2002 Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıFutbol! Bir Aşk... İletişim Yayınları. 2004. ISBN 9750502574Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı. 2006. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Halit Kıvanç’ın uzun süredir hastanede tedavi altında bulunduğunu belirten spor yorumcusu Ertem Şener sevenlerinden dua istedi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Ertem Şener konuyla ilgili olarak 1Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. “Mümkün değil şu an” dedi ve ekledi; “Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta” Türkiye’ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim.1 ifadelerini kullandı.