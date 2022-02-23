Arda Kural Kimdir? Arda Kural Kaç Yaşında?

Arda Kural Kimdir?



Arda Kural birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bugün yer aldığı programın ardından oldukça dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Bir zamanlar oldukça popüler isimler arasında yer alan Arda Kural uzun süredir ekranlarda yer almıyordu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Arda Kural bir süredir sağlık problemleri nedeniyle ekranlarda yer almıyordu. Başarılı oyuncu tedavisinin tamamlanmasının ardından yeni haliyle dikkat çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Saç ektiren ve kilo evren Arda Kural yeni haliyle dikkatleri üzerine topladı. Arda Kural 12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yalovalı olan Arda Kural liseyi de bu ilde bitirdi. 199 yılında kendi tiyatrosunu kurarak kariyerine başladı. Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliği sebebiyle sık sık gündeme geliyordu. Kubilay filminde oynamasının ardından 21.990 dolar değerindeki parasını alamadı. Bu durumun ardından maddi olarak zorluk çeken Arda Kural psikoz belirtileri gösterdi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Arda Kural 21 Ocak 2013 tarihinde oyunculuğu bıraktığını belirtmiştir. İyileştiği görülen Arda Kural’ın yeni hali birçok kişi tarafından beğeni topladı. Yeni projeler için hazırlanmaya başladığını belirten Arda Kural Müge ve Gülşen programı ile gündeme geldi. Arda Kural projeleri ise şu şekilde;1999 Eyvah Kızım Büyüdü Altay TV dizisi2000 Şemsi Paşa Pasajı TV dizisi2000 Yedi Numara Bora TV Dizisi Konuk Oyuncu2002 Kuzenlerim Oğuz TV dizisi2002 Yeşil Işık Arda TV Filmi2003 Bizim Konak Engin TV Dizisi2003 Lise Defteri Ediz TV dizisi2004 Çınaraltı Kenan TV dizisi2004 Canım Benim Barış TV dizisi2004 Düşenin Dostu Said TV filmi2005 Beşinci Boyut Mehmet Yalnızca bir bölüm2005 Beyza'nın Kadınları Naim Film2005 Emret Komutanım Posta Ferit TV dizisi2005 Banyo Oğuz Film2006 Sahne Gezgin TV filmi2006 Kızlar yurdu Asker Ferit TV dizisi konuk oyuncu2007 Kaptan Yavuz TV dizisi2007 Kelebek Çıkmazı Selim TV dizisi2007 Çok Özel Tim Kemal TV dizisi2008 Büyük Buluşma Berk TV dizisi2008 Emret Komutanım Ferit TV dizisi2008 Düğün Şarkıcısı Yıldıray TV dizisi2008 Dur Yolcu Mustafa Kemal TV dizisi2009 Doludizgin Yıllar Savaş TV dizisi2010 Gelecekten Bir Gün Felek Film2010 Kubilay Mustafa Fehmi Kubilay Film2011 Kurşun Bilal Kurşun Bilal TV dizisi2011 Ma'füvv Kısa Film2012 Ayaz Emre TV Filmi2013 Kutsal Bir Gün Aysar Film2016 Nefrin El Turab Film[8]2018 Karımı Gördünüz Mü Kendisi TV Filmi2020 Tutunamayanlar Küçük Prens TV dizisi