Arda Kural Kimdir? Arda Kural Kaç Yaşında?
Arda Kural birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arda Kural kimdir sorusu yer aldı. Peki, arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında? Arda Kural hastalığı ne? İşte merak edilenler...
Arda Kural birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arda Kural kimdir ve Arda Kural kaç yaşında soruları yer aldı. Bugün yer aldığı programın ardından oldukça dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Bir zamanlar oldukça popüler isimler arasında yer alan Arda Kural uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Arda Kural kimdir ve Arda Kural kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Arda Kural Kimdir?
Arda Kural bir süredir sağlık problemleri nedeniyle ekranlarda yer almıyordu. Başarılı oyuncu tedavisinin tamamlanmasının ardından yeni haliyle dikkat çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Arda Kural kimdir ve Arda Kural kaç yaşında soruları yer alıyor. Saç ektiren ve kilo evren Arda Kural yeni haliyle dikkatleri üzerine topladı. Arda Kural 12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yalovalı olan Arda Kural liseyi de bu ilde bitirdi. 199 yılında kendi tiyatrosunu kurarak kariyerine başladı. Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliği sebebiyle sık sık gündeme geliyordu. Kubilay filminde oynamasının ardından 21.990 dolar değerindeki parasını alamadı. Bu durumun ardından maddi olarak zorluk çeken Arda Kural psikoz belirtileri gösterdi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Arda Kural 21 Ocak 2013 tarihinde oyunculuğu bıraktığını belirtmiştir. İyileştiği görülen Arda Kural’ın yeni hali birçok kişi tarafından beğeni topladı. Yeni projeler için hazırlanmaya başladığını belirten Arda Kural Müge ve Gülşen programı ile gündeme geldi. Arda Kural projeleri ise şu şekilde;
1999 Eyvah Kızım Büyüdü Altay TV dizisi
2000 Şemsi Paşa Pasajı TV dizisi
2000 Yedi Numara Bora TV Dizisi Konuk Oyuncu
2002 Kuzenlerim Oğuz TV dizisi
2002 Yeşil Işık Arda TV Filmi
2003 Bizim Konak Engin TV Dizisi
2003 Lise Defteri Ediz TV dizisi
2004 Çınaraltı Kenan TV dizisi
2004 Canım Benim Barış TV dizisi
2004 Düşenin Dostu Said TV filmi
2005 Beşinci Boyut Mehmet Yalnızca bir bölüm
2005 Beyza'nın Kadınları Naim Film
2005 Emret Komutanım Posta Ferit TV dizisi
2005 Banyo Oğuz Film
2006 Sahne Gezgin TV filmi
2006 Kızlar yurdu Asker Ferit TV dizisi konuk oyuncu
2007 Kaptan Yavuz TV dizisi
2007 Kelebek Çıkmazı Selim TV dizisi
2007 Çok Özel Tim Kemal TV dizisi
2008 Büyük Buluşma Berk TV dizisi
2008 Emret Komutanım Ferit TV dizisi
2008 Düğün Şarkıcısı Yıldıray TV dizisi
2008 Dur Yolcu Mustafa Kemal TV dizisi
2009 Doludizgin Yıllar Savaş TV dizisi
2010 Gelecekten Bir Gün Felek Film
2010 Kubilay Mustafa Fehmi Kubilay Film
2011 Kurşun Bilal Kurşun Bilal TV dizisi
2011 Ma'füvv Kısa Film
2012 Ayaz Emre TV Filmi
2013 Kutsal Bir Gün Aysar Film
2016 Nefrin El Turab Film[8]
2018 Karımı Gördünüz Mü Kendisi TV Filmi
2020 Tutunamayanlar Küçük Prens TV dizisi