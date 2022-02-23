23 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 23 Şubat'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." dedi.