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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Rusya kriziyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Dünyaya seslenen Zelensky acil yardım çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Ekleme: 22.02.2022 - 13:19 Güncelleme: 22.02.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky Rusya kriziyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Dünyaya seslenen Zelensky acil yardım çağrısında bulundu.

PUTİN İŞGALİ İMZALADI
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiçbir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

Törende Rusya ile ayrılıkçıların yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.

RUS ORDUSUNA TALİMAT
Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

RUS ORDUSU UKRAYNA'YA GİRDİ
Putin'in talimatının ardından Rus ordusu Donetsk bölgesine girdi. Zırhlı araçların geçişleri de böyle görüntülendi. Öte yandan tanklar da Ukrayna topraklarına demiryolu ile taşınmaya başladı.
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