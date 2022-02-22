Rusya'dan Türkiye Açıklaması!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Putin'in dün gece imzaladığı kararnamede Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması sonrasında zirveye çıktı. Gece saatlerinde Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından başta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy olmak üzere çok sayıda siyasi isimden tepkiler üst üste geldi. Diğer yandan Başkan Erdoğan da Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ise Türkiye'nin Ukrayna konusundaki tavrına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu..