Rusya'dan Türkiye Açıklaması!
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Putin'in dün gece imzaladığı kararnamede Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması sonrasında zirveye çıktı. Gece saatlerinde Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından başta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy olmak üzere çok sayıda siyasi isimden tepkiler üst üste geldi. Diğer yandan Başkan Erdoğan da Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ise Türkiye'nin Ukrayna konusundaki tavrına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu..
Rusya - Ukrayna krizinde flaş gelişmeler üst üste yaşanmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde Putin'in imzaladığı kararname ile iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından bölgede gerilim zirveye çıktı..
GÖRÜŞ AYRILIĞI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil." ifadelerini kullandı.