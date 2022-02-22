Putin'in ardından Zelensky'den ilk açıklama

Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka sesleniş gerçekleştirdi.Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenskiy, "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." diye konuştu.Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını belirtti.Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış." dedi.Zelenskiy, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve çevresinde kötüleşen durumu ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü.Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Johnson'ın, bölgedeki son gelişmelerle ilgili ciddi endişesini dile getirdiği ve Zelenskiy'e ilerleyen saatlerde ve günlerde bir işgalin gerçek bir olasılık olduğuna inandığını söylediği bildirildi.Açıklamada, Johnson'ın, Kremlin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını şiddetle kınadığı ve bu adımın, Minsk anlaşmalarını ve sürecini işlevsiz hale getirdiğini söylediği aktarıldı.İngiltere'nin konuyu ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) gündeme getireceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Başbakan Johnson, Zelenskiy'e, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden suç ortaklarını hedef alan yaptırımlar hazırladığını ve bu önlemlerin bugün (22 Şubat'ta) yürürlüğe gireceğini söyledi. Johnson ayrıca, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği göndermeyi araştıracağını dile getirdi."Açıklamada, liderlerin, bir işgal durumunda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesi gerektiği, ancak mümkün olan son saniyeye kadar diplomatik bir çözüm aramaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştığı belirtilerek, "Johnson, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri ne olursa olsun, İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği tam destekte kararlı olacağını söyledi." denildi.