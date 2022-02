İYİ Partili başkan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti! Katil suçunu itiraf etti: İki defa annemi aradı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü. Olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ifadesi ortaya çıkan Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Kanat,"Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı. Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez’i öldürmeyi düşündüm." dedi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı.HAYATINI KAYBETTİAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.YASAK AŞK CİNAYETİCinayetin yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı. Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken şüphelilerden S. S. S.ve E.D.K. Simav ilçesinde, M.C.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmayla Uşak ilinde yakalanarak gözaltına alındı.SUÇUNU İTİRAF ETTİSönmez'i bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Babası Erdal Kanat ile Mehmet Sönmez'in buluştuklarını öğrendikten sonra onları takip edip bankta oturduğu sırada bıçakladığını anlatan Mert Can Kanat, 'Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı.ÖLDÜRMEYİ PLANLADIMMesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez'i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken babam ile konuşmalarını duyuyordum. Ben yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak'a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi' dediği belirtildi.Simav ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden katil zanlısı Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat'ın adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.