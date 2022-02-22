Başkan Erdoğan yurda dönüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika programı kapsamında ilk olarak Kongo'ya daha sonra da Senegal'e gitmişti. Senegal'de açılışa katılan Başkan Erdoğan'ın üçüncü durağı ise Gine olacaktı.Ancak Başkan Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti. Başkan Erdoğan'ın bu gece Türkiye'de olması bekleniyor.Ancak Başkan Erdoğan Gine ziyaretini iptal etti. Başkan Erdoğan'ın bu gece Türkiye'de olması bekleniyor. Programını iptal eden Başkan Erdoğan yarın çevrimiçi gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacak.Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna arasındaki krize dair yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer vermişti:Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansındaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk.Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.