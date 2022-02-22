2022 Opel Insignia Fiyatları Ne Kadar? 2022 Opel Insignia Fiyat Listesi
2022 Opel Insignia fiyatları araç almak isteyenler tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Opel Insignia fiyatları fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 2022 Opel Insignia fiyatları fiyatları ne kadar? 2022 Opel Insignia fiyatları güncel fiyatları ne akdar? İşte merak edilenler...
2022 Opel Insignia fiyatları araç almak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni yılın gelmesinin ardından araç sahibi olmak isteyen birçok kişi 2022 Opel Insignia fiyatları ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Döviz kurunun artması, ülkeler arası gerilimler ve pandemi araç fiyatlarının artmasına neden olan en büyük etkenler arasında bulunuyor. ÖTV indirimiyle bir miktar azalsa da üreticilerin yaptığı çeşitli zamlarla fiyatlar arttı. 2022 Opel Insignia fiyatları ne kadar ve Opel Insignia güncel fiyat listesi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
2022 Opel Insignia Ne Kadar?
2022 Opel Insignia fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Araç sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Opel Insignia ne kadar ve Opel Insignia fiyatları ne kadar soruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Yeni yılın gelmesiyle araç fiyatlarının artmasıyla fiyatları düşürmek için ÖTV indirimi uygulanmıştı. Bu uygulama fiyatlarda az da olsa düşüş sağladı fakat otomobil üreticileri tarafından yapılan zamlar araçların fiyatlarının eski haline dönmesine neden oldu. 2022 Opel Insignia fiyatları şu şekilde sıralanabilir;
1.5 122 HP Dizel AT8 Edition 685.900 TL -
1.5 122 HP Dizel AT8 Elegance 742.900 TL 779.900 TL
1.5 122 HP Dizel AT8 Ultimate 787.900 TL -
1.5 122 HP Dizel AT8 Exclusive 835.900 TL 873.900 TL
2022 Opel Insignia Özellikler Neler?
2022 Opel Insignia özellikleri bu araca sahip olmak isteyenlerin sık sık araştırdığı konulardandır. Bu nedenle en çok merak edilen sorulardan biri de 2022 Opel Insignia özelliklerii neler sorusu oldu. Opel’in donanımsal özelliklerini seven birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. Yeni yılda araba araç sahibi olmak isteyenler fiyatların ne kadar artacağı hakkında tahminler yürütülüyordu. Gelen zamlarla birlikte ÖTV indirimi uygulanarak fiyatlar düşürülmeye çalışılsa da bu uygulama yeterli olmadı. İşte 2022 Opel Insignia özellikleri;
Silindir Hacmi1598 cc
Maksimum Hız203 km/s
Beygir Gücü136 HP
0-100 Km Hızlanma10.9 sn
Maksimum Tork320 Nm
Uzunluk4897 mm
Vites Tipi6 İleri Otomatik
Genişlik1863 mm
Yakıt TürüDizel
Yükseklik1455 mm
Şehir İçi Ortalama Tüketim6.1 lt
Boş Ağırlık1447 kg
Şehir Dışı Ortalama Tüketim4.5 lt
Bagaj Hacmi490 lt
Karma Yakıt Tüketimi5.1 lt
Yakıt Deposu62 lt
Elegance
18 inç Alaşımlı Jantlar
IntelliLux Pixel LED Ön Farlar
8 inç Dijital Sürücü Bilgi Ekranı
Geri Görüş Kamerası
Elektrikli, Hafızalı, Isıtmalı ve Masaj Özellikli Sürücü Koltuğu
Exclusive
20 inç Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
Gs Line Body Kit
Siyah Deri Koltuk Döşemesi
Ön Koltuk Soğutma
8 inç Navigasyonlu Multimedya Sistemi
1.5 122 HP DİZEL
AT8-Elegance-779.900 TL
1.5 122 HP DİZEL
AT8-Exclusive-873.900 TL
Opel Insignia Opsiyon fiyat listesi;
Metalik Renk-Tüm Donanımlar-6.000 TLSunroof-Elegance-15.000 TL