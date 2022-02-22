2022 Opel Insignia Fiyatları Ne Kadar? 2022 Opel Insignia Fiyat Listesi

2022 Opel Insignia Ne Kadar?



2022 Opel Insignia Özellikler Neler?



araç almak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Yeni yılın gelmesinin ardından araç sahibi olmak isteyen birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Döviz kurunun artması, ülkeler arası gerilimler ve pandemi araç fiyatlarının artmasına neden olan en büyük etkenler arasında bulunuyor. ÖTV indirimiyle bir miktar azalsa da üreticilerin yaptığı çeşitli zamlarla fiyatlar arttı.veiçin haberimizin devamını takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Araç sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Opel Insignia ne kadar ve Opel Insignia fiyatları ne kadar soruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Yeni yılın gelmesiyle araç fiyatlarının artmasıyla fiyatları düşürmek için ÖTV indirimi uygulanmıştı. Bu uygulama fiyatlarda az da olsa düşüş sağladı fakat otomobil üreticileri tarafından yapılan zamlar araçların fiyatlarının eski haline dönmesine neden oldu.şu şekilde sıralanabilir;1.5 122 HP Dizel AT8 Edition 685.900 TL -1.5 122 HP Dizel AT8 Elegance 742.900 TL 779.900 TL1.5 122 HP Dizel AT8 Ultimate 787.900 TL -1.5 122 HP Dizel AT8 Exclusive 835.900 TL 873.900 TLbu araca sahip olmak isteyenlerin sık sık araştırdığı konulardandır. Bu nedenle en çok merak edilen sorulardan biri de 2022 Opel Insignia özelliklerii neler sorusu oldu. Opel’in donanımsal özelliklerini seven birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. Yeni yılda araba araç sahibi olmak isteyenler fiyatların ne kadar artacağı hakkında tahminler yürütülüyordu. Gelen zamlarla birlikte ÖTV indirimi uygulanarak fiyatlar düşürülmeye çalışılsa da bu uygulama yeterli olmadı. İşteSilindir Hacmi1598 ccMaksimum Hız203 km/sBeygir Gücü136 HP0-100 Km Hızlanma10.9 snMaksimum Tork320 NmUzunluk4897 mmVites Tipi6 İleri OtomatikGenişlik1863 mmYakıt TürüDizelYükseklik1455 mmŞehir İçi Ortalama Tüketim6.1 ltBoş Ağırlık1447 kgŞehir Dışı Ortalama Tüketim4.5 ltBagaj Hacmi490 ltKarma Yakıt Tüketimi5.1 ltYakıt Deposu62 ltElegance18 inç Alaşımlı JantlarIntelliLux Pixel LED Ön Farlar8 inç Dijital Sürücü Bilgi EkranıGeri Görüş KamerasıElektrikli, Hafızalı, Isıtmalı ve Masaj Özellikli Sürücü KoltuğuExclusive20 inç Elmas Kesim Alaşımlı JantlarGs Line Body KitSiyah Deri Koltuk DöşemesiÖn Koltuk Soğutma8 inç Navigasyonlu Multimedya Sistemi1.5 122 HP DİZELAT8-Elegance-779.900 TL1.5 122 HP DİZELAT8-Exclusive-873.900 TLOpel Insignia Opsiyon fiyat listesi;Metalik Renk-Tüm Donanımlar-6.000 TLSunroof-Elegance-15.000 TL