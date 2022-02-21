Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz büyüyor. Son dakika haberine göre; Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı..Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini duyurdu..Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere değinerek, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil" ifadelerini kullanarak, söz konusu krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin büyük bir gayreti olduğunu belirtti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil. Konuyla ilgili açıklama yapmayan bir dışişleri bakanı, bir devlet başkanı, bir başbakan kalmadı dünyada" dedi.Şentop, "Ukrayna tarafından bu konuda olumlu ve net açıklamalar geldi. İnşallah Rusya tarafından da net olumlu açıklamalar gelir. Çünkü bu, hiçbir ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın da, bölge ülkelerinin de faydasına bir durum olmayacak. Yani bu şekilde bir çatışmayı başlatmak çok kolaydır. Büyük savaşların, dünya savaşlarının da basit bazı olayların ateşlemesi sonucu geliştiğini, ortaya çıktığını biliyoruz. Başlatmak kolaydır da bunun etkilerini, zararlarını durdurabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.Muhtemel bir çatışma ya da savaştan en büyük zararı halkın göreceğine dikkat çeken Şentop, "İkincisi tabii askerler, silahlı kuvvetler, savaş makineleri kendi aralarında çatışacak ama bu işin büyük zararını tabii halklar görüyor. Sonuç itibarıyla devletler savaşıyor ama halklar bunun zararını görüyor, yaşıyor. Bu bakımdan yani burada herkesin dikkatle hareket etmesi, tansiyonu yükseltecek, olayları tahrik edecek açıklamalar yapmak yerine olayların nasıl daha barışçıl yollarla, diyalogla, müzakere ile çözülebileceğine dair fikir üretmesi, bu konuda öncülük yapması doğru olur" mesajını verdi.