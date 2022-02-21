Sıcaklıklar Artacak Mı? 21 Şubat Hava Durumu
21 Şubat hava durumu haftanın ilk iş gününde vatandaşlar tarafından merak edildi: Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Şubat hava durumu nasıl olacak sorusu yer alıyor. Peki, 21 Şubat hava durumu nasıl? 21 Şubat hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artacak mı? İşte merak edilenler...
21 Şubat hava durumu haftanın ilk iş gününde birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sıcaklıklar artacak mı ve 21 Şubat hava nasıl sorusu yer alıyor. İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde güneşli havaların etkili olması nedeniyle birçok kişi bu durumun geçici olup olmadığını merak ediyor. Sıcaklıklar artacak mı ve 21 Şubat hava durumu nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Sıcaklıklar Artacak Mı?
Sıcak havaların etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Güneşli havanın ne kadar etkili olacağını merak edenler sıcaklıklar artacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antalya, Osmaniye, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yağmur ve sağnak yağış görüleceği belirtildi. Ayrıca Salı gününden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görüleceği belirtildi.
21 Şubat Hava Durumu
21 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle haftanın ilk iş gününde planları olanlar 21 Şubat hava nasıl olacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte illere göre 21 Şubat hava durumu;
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu