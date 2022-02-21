Sıcaklıklar Artacak Mı?



21 Şubat Hava Durumu



haftanın ilk iş gününde birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaı vesorusu yer alıyor. İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde güneşli havaların etkili olması nedeniyle birçok kişi bu durumun geçici olup olmadığını merak ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sıcak havaların etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Güneşli havanın ne kadar etkili olacağını merak edenlersorusuna cevap aramaya başladı. kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antalya, Osmaniye, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yağmur ve sağnak yağış görüleceği belirtildi. Ayrıca Salı gününden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görüleceği belirtildi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle haftanın ilk iş gününde planları olanlar 21 Şubat hava nasıl olacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte illere göre 21 Şubat hava durumu;EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTEKİRDAĞ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurluANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluBOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluRİZE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlıHAKKARİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlıMARDİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu