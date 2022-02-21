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Sıcaklıklar Artacak Mı? 21 Şubat Hava Durumu

21 Şubat hava durumu haftanın ilk iş gününde vatandaşlar tarafından merak edildi: Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Şubat hava durumu nasıl olacak sorusu yer alıyor. Peki, 21 Şubat hava durumu nasıl? 21 Şubat hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.02.2022 - 12:36 Güncelleme: 21.02.2022 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Sıcaklıklar Artacak Mı? 21 Şubat Hava Durumu
21 Şubat hava durumu haftanın ilk iş gününde birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sıcaklıklar artacak mı ve 21 Şubat hava nasıl sorusu yer alıyor. İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde güneşli havaların etkili olması nedeniyle birçok kişi bu durumun geçici olup olmadığını merak ediyor. Sıcaklıklar artacak mı ve 21 Şubat hava durumu nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Sıcaklıklar Artacak Mı?


Sıcak havaların etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Güneşli havanın ne kadar etkili olacağını merak edenler sıcaklıklar artacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antalya, Osmaniye, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yağmur ve sağnak yağış görüleceği belirtildi. Ayrıca Salı gününden itibaren ülke genelinde şiddetli yağışların görüleceği belirtildi.

21 Şubat Hava Durumu


21 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle haftanın ilk iş gününde planları olanlar 21 Şubat hava nasıl olacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte illere göre 21 Şubat hava durumu;

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sıcaklıklar Artacak Mı? 21 Şubat Hava Durumu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sıcaklıklar Artacak Mı? 21 Şubat Hava Durumu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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