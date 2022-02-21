Saadet Partisi'nde Millet İttifakı krizi!

Saadet Partisi ile CHP arasındaki yakınlaşmanın parti tabanını rahatsız ettiği biliniyordu. Son olarak CHP öncülüğündeki 6'lı masada yer alan Saadet Partisi'ne bir tepki de parti içinden geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, partinin yolunun Millet İttifakı'ndan ayrı üçüncü bir ittifak olması gerektiğini savundu, 'Taban CHP ile bir görünmemizden hoşnut değil.' dedi.Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirdi. Sevim, kendi fikri olduğunu ifade ederek üçüncü bir ittifakın Saadet Partisi öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi.Sevim, 'Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız üçüncü ittifak, Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet eder.' dedi.'Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.' diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, 'Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek.' diye konuştu.