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Saadet Partisi'nde Millet İttifakı krizi!

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, parti tabanının CHP ile kurulan ittifaktan rahatsız olduğunu söyledi, "Saadet Partisi yöneticileri olarak biim bunu görmemiz gerek." dedi. Sevim, Saadet Partisi'nin üçüncü bir ittifakı kurması gerektiğini de belirtti.

Saadet Partisi'nde Millet İttifakı krizi!
Ekleme: 21.02.2022 - 13:43 Güncelleme: 21.02.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi'nde Millet İttifakı krizi!
Saadet Partisi ile CHP arasındaki yakınlaşmanın parti tabanını rahatsız ettiği biliniyordu. Son olarak CHP öncülüğündeki 6'lı masada yer alan Saadet Partisi'ne bir tepki de parti içinden geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, partinin yolunun Millet İttifakı'ndan ayrı üçüncü bir ittifak olması gerektiğini savundu, 'Taban CHP ile bir görünmemizden hoşnut değil.' dedi.

'SAADET PARTİSİ ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI KURMALI

Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirdi. Sevim, kendi fikri olduğunu ifade ederek üçüncü bir ittifakın Saadet Partisi öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi.

Sevim, 'Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız üçüncü ittifak, Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet eder.' dedi.

'TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL'

'Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.' diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, 'Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek.' diye konuştu.
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