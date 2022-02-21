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Rusya tüm dünyaya duyurdu! Her an görüşme gerçekleşebilir...

Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransız lideri Emmanuel Macron'un dün yaptığı zirve açıklamasının ardından sessizliğini koruyan Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi. Kremlin yaptığı açıklamada "Putin'le Biden Her an bir görüşme gerçekleştirebilir" sözlerine yer verdi. Ancak Kremlin, Macron'ın iddia ettiği zirve için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya tüm dünyaya duyurdu! Her an görüşme gerçekleşebilir...
Ekleme: 21.02.2022 - 11:58 Güncelleme: 21.02.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Rusya tüm dünyaya duyurdu! Her an görüşme gerçekleşebilir...
Rusya Ukrayna krizi ile ilgili sular durulmak bilmiyor. Dün Fransız lider Emmanul Macron'un uzlaştırıcı telefon konuşmasının ardından olası bir Putin-Biden zirvesi gündeme geldi. ABD zirveyle ilgili tek bir şart koşup duruma yeşil ışık yakarken gelen bir son dakika haberine göre Kremlin'den bir son dakika açıkalamsı geldi. Açıklamaya göre Putin ile Biden her an görüşebilir.

"ZİRVE DÜZENLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Paris'in Ukrayna üzerindeki gerilimi yatıştırmak için bir toplantı olasılığını açıklamasının ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir zirve düzenlemek için çok erken olduğunu söyledi.

"SOMUT PLANLAR UYGULANMADI"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Her türlü zirveyi organize etmek için herhangi bir özel plan hakkında konuşmak için erken," dedi ve bir toplantı için "somut planların" uygulanmadığını da sözlerine ekledi.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Rusya lideri Putin'e yaptığı ziyarette 'masa krizi' yaşayan Fransız lider Emmanuel Macron'dan ise bir zirve açıklaması gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda bir zirveyle ilgili prensipte anlaştıklarını ve on yıllardır Avrupa'nın en tehlikeli krizlerinden birinde olası bir çıkış yolu arandığını söyledi.

ABD'NİN ŞARTI

Macron açıklamasında her iki lidere de Avrupa'da güvenlik ve stratejik istikrar konulu bir zirve düzenlendiği söyledi. Ancak Beyaz Saray, zirvenin kesin olmadığını Biden'ın toplantıyı 'prensipte' kabul ettiğini söyledi. Ayrıca ABD, zirve için 'işgalin gerçekleşememesi' şartını koydu.

"DİPLOMASİYE AÇIĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Sarayın Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Diplomasiye her zaman hazırız. Ancak Rusya savaşı seçerse biz de ona göre karşılığını veririrz" dedi. Ancak Kremlin'in son dakika açıklaması artık Macron'un sözlerini boşa çıkarır nitelikte.
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