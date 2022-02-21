Pekin olimpiyatları'nda akıl almaz olay! Soğuktan öyle bir yeri dondu ki...

Geçen hafta Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, okuyanları şaşkına çevirecek bir olay yaşandı.Yarışmacılar çok düşük sıcaklıkta 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçti.Yarışmacılardan Remi Lindholm isimli sporcunun cinsel organı dondu.28. sırada yarışan Lindholm, yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, 'Yarışı sona erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur.' ifadelerini kullandı.Fin sporcu ayrıca, parkuru 'hayatının en zor yarışlarından biri' olarak değerlendirdi.Öte yandan donma tehlikesi nedeniyle parkuru kısaltılan Lindholm, yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı.