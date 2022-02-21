Numan Kurtulmuş'un testi pozitif!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." ifadelerine yer verdi.