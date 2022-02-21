İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. Bu 82 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. Peki bu 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...
Hangi ilçeler 81. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Edremit, Balıkesir
Polatlı, Ankara
Ünye, Ordu
Ergani, Diyarbakır
Kozan, Adana
Cizre, Şırnak
Elbistan, Kahramanmaraş
Ereğli, Konya
Lüleburgaz, Kırklareli
Bandırma, Balıkesir
Fethiye, Muğla
Nazilli, Aydın
Akhisar, Manisa
Erciş, Van
Manavgat, Antalya
Ereğli, Zonguldak
Siverek, Şanlıurfa
İskenderun, Hatay
Çorlu, Tekirdağ
İnegöl, Bursa
Alanya, Antalya
Tarsus, Mersin
Gebze, Kocaeli