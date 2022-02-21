İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. Bu 82 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. Peki bu 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...