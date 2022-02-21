Halil Falyalı suikastında çarpıcı detaylar! Emniyet müdürü ilk kez açıkladı: Eşi ve çocukları...

Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayetine dair basın açıklaması yapan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, cinayete ilişkin Türkiye basınına yansıyan görüntülerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü (PGM) içerisinde soruşturma başlatıldığını açıkladı.Çatalköy'de 8 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırısı sonrası 8'i Türkiye'de, 3'ü Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam 11 kişinin tutuklandığını aktaran Soyalan, soruşturmaya dair özetle şu detayları paylaştı:"Soruşturma kapsamında 8'i Türkiye'de 3'ü KKTC'de 11 kişi tutuklandı. Cinayetin işlendiği anda en az 3 kişinin olay mahallinde olduğu yönünde tespitlerimiz bulunmaktadır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu bulunan zanlılar mahkemede sevk edilecek.Soruşturma kapsamında 300'e yakın kişinin bilgisine başvuruldu, 100 kişiden ifade temin edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtları haricinde 80 civarında mahalli kamera incelendi. Bazı görüntüler emare olarak alındı.""Cinayet işlendiği sırada Falyalı'nın aracında Falyalı ve Demirtaş bulunmaktaydı. Halil Falyalı'nın aracının arkasından gelen araç içerisinde ise sadece 2 koruması vardı.Falyalı'nın eşi ise kendi aracıyla otelden ayrılarak Çatalköy'deki ikametgâhına gitmek üzere olaydan 5-10 dakika sonra olay yerine varmış, çocukları ise ikametgâhlarında bulunuyorlardı.""Cinayet işlendikten sonra faillerin sürat teknesiyle adadan ayrıldıklarına yönelik iddialar gündemi meşgul etmiştir. Böyle bir ihtimalin ve tespitin olmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.""Cinayette kullanılan silahların ülkeye nereden ve nasıl sokulduğu konusu, polis teşkilatı tarafından soruşturuluyor.""Cinayet zanlısı olarak Türkiye'de tutuklu bulunan bir kişinin olay gecesi Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaparak, ülkeden elini kolunu sallayarak çıktığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır.Olayın ardından cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerimizin, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmamıştır. Bağlantısı olduğu belirlendiği anda da Türkiye'de tutuklanması sağlandı."