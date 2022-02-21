Fransız vekilden Avrupa'ya Türkiye tepkisi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde'yi rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik ve askeri varlığını güçlendirdiğini ifade eden Bilde, Fransa ve Avrupa Birliği'ne "Neden yeteri kadar tepki göstermiyorsunuz?" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'da. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar var.'BASKIN YAPIN' ÇAĞRISIO isimlerden biri Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilde, ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.TÜRKİYE VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYORFransız vekil, "AB ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?" sözlerini kullandı.